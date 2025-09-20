Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Una de las actividades. IDEAL

Vícar celebra el Día Mundial del Alzheimer con actividades de Prevención

La Iglesia Fortaleza de la Villa se iluminará de morado durante todo el fin de semana

J. C.

Vícar

Sábado, 20 de septiembre 2025, 01:11

El municipio de Vícar celebra el Día Mundial del Alzheimer (21 de septiembre) a través de diferentes actividades y acciones que han comenzado desde este viernes. Una propuesta con la que, desde el Ayuntamiento de Vícar, «queremos sensibilizar a la población frente a esta enfermedad que afecta a millones de personas en todo el mundo y ponemos también el foco en la prevención», ha señalado el Alcalde Antonio Bonilla.

Así, una de las actividades realizadas a lo largo de la mañana ha sido la jornada titulada 'Alzheimer, un día para no olvidar' en la que han participado los usuarios y usuarias del Centro de Día de Cabañuelas. Durante el mismo, se han completado actividades y juegos donde se desafía la memoria y la concentración.

Paralelamente, la Sala Corazón de la Casa de la Juventud y el Deporte acogía la charla 'Seguridad en Dispositivos Móviles' dirigida al público general.

Impartida por el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) y el Punto Vuela de La Gangosa en colaboración con el Ayuntamiento de Vícar, el taller ha cursado sobre las estrategias de manejo de las aplicaciones móviles, la navegación segura en internet y la prevención frente a posibles estafas y robo de datos.

Antonio Bonilla, que ha participado en la misma, junto a la concejala de Servicios Sociales Almudena Jiménez, ha expresado su gratitud a las organizaciones por escoger el municipio para el desarrollo de esta formación.

Finalmente y en señal de solidaridad con las personas afectadas por el Alzheimer, la Iglesia Fortaleza de la Villa permanecerá iluminada de morado, color identitario de esta efeméride.

