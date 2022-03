Vícar busca reducir la brecha digital iniciando un taller de alfabetización entre la población

El Ayuntamiento de Vícar ha puesto en marcha un taller de alfabetización digital con el que se pretende reducir la llamada brecha digital, que según el Consistorio se ha acrecentado durante la pandemia, con la potenciación de servicios por Internet a los que no todo el mundo puede acceder por falta de recursos o conocimientos.

La iniciativa se enmarca dentro de la Eracis de Vícar y corre a cargo de las asociaciones Movimiento por la Paz y Engloba. Se contará con una formación de 20 horas de duración, con sesiones presenciales en horario de mañana, que se prolongarán hasta el próximo 11 de marzo en la sala de informática del Centro Social Polivalente de Las Cabañuelas y en la sede que la Asociación Engloba tiene en la calle Ópalo de Vícar.

Teléfonos móviles

En estas sesiones se promoverá el uso de los propios teléfonos móviles de las personas participantes, en espacios habilitados con wifi para que los participantes puedan tener acceso y conexión, además de usar materiales que hagan las clases prácticas y motivadoras.

El alcalde de Vícar, Antonio Bonilla, subrayó que «la brecha digital se ha convertido en un problema de primer orden para las personas con menos recursos, muchas de las cuales no tienen la formación ni los medios suficientes para hacer un uso correcto de estas tecnologías», algo que a su juicio dificulta gestiones como pedir cita médica, realizar gestiones bancarias, buscar información o mantener comunicación con seres queridos que viven lejos «a menudo, un deseo no satisfecho por no contar con la capacitación digital necesaria», declaró.

Una veintena de inscritos

Por ello, este taller, en el que se han inscrito cerca de una veintena de personas, va a permitir a sus participantes seguir avanzando en su itinerario de inserción social y laboral, que es la herramienta con la que el programa Eracis pretende dotar a las personas residentes de estas zonas de las competencias necesarias para la búsqueda de un empleo.

Para ello, los contenidos a trabajar van a incluir manejo del correo electrónico, manejo de la Administración Electrónica a través del acceso a las webs de Seguridad Social, Servicio Público de Empleo Estatal, Clicsalud y Salud Responde, la aplicación del Servicio Andaluz de Empleo y búsqueda de empleo a través de webs y portales especializados, entre otros contenidos.