Vícar hace balance «positivo» de la Semana de la Salud Mental Gran participación en las acciones de visibilidad y concienciación organizadas por el Area de Servicios Sociales y el equipo ERACIS+

Lunes, 20 de octubre 2025

Los vecinos de Vícar se volcaron y participaron activamente en la semana de actividades organizadas por el Área de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Vícar con motivo del Día Mundial de la Salud Mental. Desde principio de mes se desarrollaron diferentes talleres «con el objetivo de dar visibilidad y concienciar sobre algunas de las afecciones más comunes en lo que se refiere a la Salud Mental», señaló el alcalde de Vícar, Antonio Bonilla.

Todas estas actividades tuvieron como colofón una Marcha por la Salud Mental que congregó a centenares de personas para visibilizar los problemas relacionados con la salud mental.

Todas estas actividades se pusieron en marchas a través del grupo de trabajo de ERACIS+ y contaron con la participación del resto de entidades colaboradoras en el ámbito social como Innova Almería, CODENAF, Asociación Engloba, Humanitarios Sin Fronteras, Inserta Andalucía y Asociación Protegidas.

La marcha consistió en una caminata y una jornada de convivencia en la que sendos grupos que salieron desde el Pabellón José Cano en La Gangosa y desde la explanada frente al ayuntamiento en Puebla de Vícar, se concentraron en el Bulevar Ciudad de Vícar junto a la rotonda del 2005. Una vez allí, los asistentes pudieron compartir un desayuno saludable y participar activamente en una clase de zumba.

El primero de los talleres, que se desarrolló hace unos días fue como los demás en la sede de Innova situada en La Gangosa bajo el título 'Autoestima y autoconocimiento' que sirvió para destacar la importancia del valor que cada uno se da a uno mismo como individuo. Las sesiones continuaron con sendas charlas sobre los problemas derivados de la ansiedad y de la depresión.

El Plan Local de Inclusión Social en Zona ERACIS es una iniciativa del Ayuntamiento de Vícar aprobada en Junta de Gobierno dentro de la ERACIS + 'Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social – Intervención en Zonas Desfavorecidas' que está cofinanciada por Fondo Social Europeo y por la Consejería de Inclusión Social de la Junta de Andalucía.