Vícar avanza en los trabajos de señalización vial entre El Parador y El Cosario

Los trabajos de mejora de la señalización horizontal de todo el bulevar Ciudad de Vícar y del resto de tramos de la nacional 340 comprendidos ... entre Puebla de Vícar y el núcleo de El Cosario y entre La Gangosa y El Parador, así como de todas las glorietas integradas en los ocho kilómetros de vía urbana, se encuentran ya en su ecuador, una vez que ya finalizó el pintado de todos los pasos de cebra del recorrido.

La actuación va a suponer una importante mejora de la señalización viaria en un tramo que desde El Parador a El Cosario se extiende a lo largo de ocho kilómetros. El alcalde de Vícar, Antonio Bonilla, insistió en que esta actuación integral va a mejorar sensiblemente la seguridad vial y peatonal en unos puntos del municipio que a diario registran una gran movilidad. Para el regidor municipal, «la seguridad vial es una prioridad de nuestra acción de gobierno y junto a otras actuaciones, ésta va a tener una especial incidencia en la mejora de la seguridad de un tramo de ocho kilómetros con una gran densidad de tráfico».

Los trabajos, que están siendo llevado s a cabo por la empresa Aridos y Construcciones La Redonda, SL, van a suponer una inversión de 48.350 euros y dentro del proyecto se incluye el replanteo, preparación de superficies, pintado y renovación de las marcas viales de conformidad con la normativa técnica y de seguridad aplicable, garantizando la adecuada funcionalidad y durabilidad de la señalización horizontal.

En total son 1.280 metros cuadrados de superficie pintada con pintura doble componente blanca y microesferas de vidrio, aplicada con máquina autopropulsada en formación de cebreados y símbolos, para lo que habrá que emplear un total de 31.044 metros lineales de marca vial reflexiva con pintura blanca, con una anchura de quince centímetros.

El objetivo básico es el de mantener en buen estado la señalización horizontal de todo el trazado urbano del Bulevar Ciudad de Vícar con el fin de aumentar la seguridad, la eficacia, y la comodidad de la circulación en toda la red, siendo necesario para ello realizar operaciones de repintado de las marcas viales de señalización horizontal, cuya capacidad reflectante había descendido de por debajo de los niveles adecuados.