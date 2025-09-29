Vícar avanza en los trabajos de adecuación en el Carril de Las Fresas II Esta actuación se enmarca en el Plan de Caminos por el que se mejorará el estado de al menos 11 vías rurales

El alcalde de Vícar, Antonio Bonilla, supervisó hace unos días el inicio de los trabajos de asfaltado en el Carril de Las Fresas II, situado en la zona de Venta Gutiérrez. Esta nueva actuación se enmarca dentro del Plan de asistencia económica de Caminos Municipales (PCAM) 2024-2027 de la Diputación Provincial, por el que se acometerán trabajos de acondicionamiento en 11 vías rurales del municipio.

La materialización de estos trabajos responde, como señaló en diferentes ocasiones el alcalde, a la buena relación institucional que existe entre la administración local y provincial. Así, en el pasado mes de julio, Antonio Bonilla anunciaba la 'luz verde' a la solicitud de financiación para el arreglo y acondicionamiento de estos caminos.

Con esta actuación «nuestra red de caminos agrícolas en Vícar estarán cada vez en mejor estado», comentó el primer edil vicario y es que se trata de vías de elevado tránsito por su acceso a las numerosas explotaciones agrícolas con las que cuenta el municipio. Por tanto, este es un paso más en beneficio de los agricultores y agricultoras de la zona, pero también del conjunto de la ciudadanía que, en muchos casos, hace uso de estas vías en sus desplazamientos por el término municipal.

Por otro lado, ya comenzaron las obras de adecuación de la Calle Alcalá en Las Cabañuelas para la mejora de la accesibilidad y saneamiento de esta vía urbana. Tal y como informó Antonio Bonilla, máximo responsable del Ayuntamiento de Vícar, «estos trabajos se enmarcan dentro del Plan de Adecuación de Vícar, mediante el cual intervenimos en diferentes puntos del territorio municipal».

Concretamente, las obras iniciadas tendrán una duración aproximada de un mes y se centrarán en la sustitución del actual encintado del perímetro de la jardinera central y el mantenimiento de acerados, con especial incidencia en los tramos que presentan mayor deterioro.

