Las obras de rehabilitación de varios tramos de las calles Jarales y Olivos de La Envía, que fueron adjudicadas a la empresa Fircosa Desarrollos, S. ... L., superaron ya su ecuador, por lo que se están cumpliendo los plazos de ejecución de tres meses previstos en el proyecto.

Las actuaciones incluyen movimiento de tierras, demoliciones y trabajos previos, reparación de la red de saneamiento y del alumbrado público, reparación de la red eléctrica y de telefonía, y el acerado y pavimentación de la calzada en los tramos afectados, con bordillo de hormigón, zahorra artificial adoquín de hormigón y aglomerado asfáltico caliente con una capa de rodadura de cinco centímetros de espesor.

Para el alcalde de Vícar, Antonio Bonilla, esta obra «va destinada a la rehabilitación integral de los tramos afectados en ambas vías y con ella damos continuidad al plan de remodelación de las vías urbanas que se está llevando a cabo en éste y en otros núcleos del municipio».

Unas obras que según el regidor municipal, Antonio Bonilla, «van a permitir un mejor acondicionamiento de la red viaria local lo que además de facilitar el tránsito de vehículos y peatones, supondrá una mejora de la imagen de las vías urbanas objeto de estas actuaciones».

La parte más compleja de las actuaciones consistió en la demolición de acerados, construcciones y otros elementos, previo a la preparación de la plataforma, así como el fresado del pavimento asfáltico existente. Asimismo, se ha procedido a la excavación en desmonte en dos tramos y cajeo del material no adecuado y al relleno con suelo seleccionado en toda la superficie para formar la explanada.