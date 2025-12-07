Vícar aumenta la plantilla del Consistorio gracias al programa Emplea-T

Un total de 9 jóvenes se han incorporado a la plantilla de personal del Ayuntamiento de Vícar gracias al Programa Emplea-T, subvencionado por la ... Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, financiado por la Unión Europea con cargo al Programa FSE+ Andalucía 2021-2027.

El Programa Emplea-T tiene como objetivo beneficiar a jóvenes menores de 30 años inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil a través de experiencias laborales en ayuntamientos y entidades locales autónomas para fomentar la adquisición de experiencia en sus respectivos campos profesionales. Concretamente, las contrataciones constan de una jornada completa durante un total de 12 meses.

En cuanto al perfil de los 9 trabajadores incorporados a lo largo del ejercicio 2025, responden concretamente a los puestos de 1 ingeniero/a en electricidad, 1 arquitecto/a, 1 técnico/a informático/a, 1 agente de desarrollo turístico, 1 trabajadora social y 4 administrativas.

Desde el Ayuntamiento de Vícar se subraya la importancia de acceder a subvenciones como la presente y sus beneficios tanto para los jóvenes, quienes tienen la posibilidad de acceder a un primer empleo e insertarse en el mundo laboral, así como para la administración, que refuerza su plantilla y descubre nuevos talentos.

El Ayuntamiento de Vícar ha recibido una subvención de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, financiada por la Unión Europea con cargo al Programa FSE+ Andalucía 2021-2027, enmarcada en el Programa Emplea-T, para la inserción laboral y el fomento de la contratación en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Línea 7. Incentivo para el fomento del empleo de personas jóvenes menores de 30 años beneficiarias del Sistema Nacional de Garantía Juvenil por parte de corporaciones locales.