Algunos de los nuevos integrantes en el Ayuntamiento de Vícar. IDEAL

Vícar aumenta la plantilla del Consistorio gracias al programa Emplea-T

Nueve jóvenes menores de 30 años se han incorporado al personal de la administración con una subvención para la promoción del empleo

J. C.

Vícar

Domingo, 7 de diciembre 2025, 23:37

Un total de 9 jóvenes se han incorporado a la plantilla de personal del Ayuntamiento de Vícar gracias al Programa Emplea-T, subvencionado por la ... Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, financiado por la Unión Europea con cargo al Programa FSE+ Andalucía 2021-2027.

