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Dos mujeres revisan la información del BOJA. IDEAL

Vícar arranca una nueva edición del Programa de Refuerzo y Prevención del Absentismo Escolar

Se trata de una iniciativa puesta en marcha a través del Área de Servicios Sociales donde se trabaja junto al alumnado y las familias

J. C.

Vícar

Martes, 17 de marzo 2026, 11:48

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El Ayuntamiento de Vícar, a través del Área de Servicios Sociales, ha puesto en marcha una nueva edición del Programa de Refuerzo en la Prevención, ... Seguimiento y Control del Absentismo Escolar. Una iniciativa destinada a garantizar el derecho a la educación y fomentar la permanencia activa del alumnado en el sistema educativo.

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