Vícar apuesta por la diversidad sexual con motivo del Día del Orgullo LGTBIQ+

La bandera arco iris, símbolo de la lucha por los derechos, la visibilidad, la igualdad y la no discriminación de las diversidades sexuales y de ... género, ondea desde esta mañana ante el Ayuntamiento en Puebla de Vícar, con motivo del acto institucional para conmemorar el Día Internacional del Orgullo LGTBIQ+.

De la misma forma, desde este jueves y hasta el próximo domingo, la fachada del Ayuntamiento se iluminará alternativamente con los seis colores de la bandera, para dar visibilidad y reafirmar la apuesta municipal por el respeto a la diversidad sexual.

Precisamente, el pasado 24 de febrero, el Ayuntamiento de Vícar recibía el distintivo 'Espacio libre de LGTBIfobia' otorgado por la consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, con el que se reconoce «el trabajo transversal que se realiza por garantizar el derecho a la igualdad real y efectiva de las personas LGTBIQ+» tal y como aseguró el Alcalde, Antonio Bonilla.

El acto, en el que participaron además la asociación Almería Diversa, y el equipo ERACIS+ de Vícar, concluyó con la inauguración del Túnel de la Tolerancia y la Dignidad, que contó con la colaboración de los dos IES del municipio.

El acto institucional de este jueves comenzó a las 11.00 horas de la mañana con la instalación de un puesto informativo y la lectura de los dos manifiestos que han suscrito, tanto la Federación Nacional de Municipios y Provincias, como la andaluza. En ambos, «las entidades locales subrayan su firme compromiso con la promoción de los derechos de todas las personas, la creación de espacios seguros y la prevención de cualquier forma de discriminación», porque «la dignidad, la libertad y la igualdad deben seguir siendo principios fundamentales en la construcción de municipios y provincias más justos, libres y respetuosos».

En este sentido, desde la FAMP se insistió en que «las administraciones locales desempeñamos un papel esencial en la prevención de conductas discriminatorias y en el impulso de políticas públicas que favorezcan la igualdad de oportunidades y la participación plena de todas las personas», y en la importancia de fomentar «desde edades tempranas los valores de respeto y convivencia».

El acto forma parte además del trabajo conjunto que desarrollan las concejalías de Igualdad, Educación, Cultura y Deportes, en el que cobran un papel especial todas las acciones puestas en marcha dentro del ámbito de coeducación. Así, desde el ámbito educativo se han realizado diversas actividades y talleres como cuentacuentos inclusivos dirigidos a diferentes tramos de edad, talleres de educación emocional o el programa de educación afectivo- sexual para adolescentes y familias.

Por otra parte, dentro de la administración se implementó un protocolo por el que se articulan mecanismos de prevención de acosos sexual y por razón de sexo, así como la visibilidad y concienciación a través de campañas de comunicación. Todo ello para hacer de Vícar un municipio «orgullosamente diverso» trabajando desde la prevención como base, pasando por la normalización de dicha diversidad, la creación de entornos seguros y la sensibilización comunitaria.