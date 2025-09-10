Vícar aprueba la renovación de redes de abastecimiento de casi una veintena de calles Las obras beneficiarán a comerciantes y vecinos garantizando una mejor red de distribución de agua

El Ayuntamiento de Vícar continúa trabajando en la mejora de los servicios públicos a la ciudadanía con la aprobación de un nuevo proyecto de renovación de las redes de abastecimiento de agua. Más concretamente, dicha mejora se llevará a cabo en el núcleo de La Gangosa tras un exhaustivo estudio de necesidades en la zona.

Como ha señalado Antonio Bonilla, alcalde de Vícar, «la materialización de este proyecto es fruto del trabajo continuo que se realiza desde este Ayuntamiento y desde donde nos anticipamos a cualquier circunstancia que pueda afectar a la vida de nuestros vecinos».

El alcalde se refiere de esta manera al estudio y petición realizados desde la corporación municipal a la Diputación de Almería, que ha integrado el proyecto dentro del Plan Provincial de Obras y Servicios 2024-27 BI para el año 2025.

La renovación de redes de abastecimiento que se llevará a cabo en La Gangosa contempla la intervención en más de una quincena de calles con el objetivo de combatir el deterioro de las redes existentes por el paso del tiempo así como prevenir fugas de agua o cortes en el suministro.

Más concretamente, las calles donde se va a renovar dicha red son las siguientes: C/ Aguamarina, C/ Amatista, C/ Zafiro, C/ Olivina, C/ Ópalo, C/ Topacio, C/ Jaspe, C/ Azabache, C/ Río Ebro, C/ Río Guadiana hasta su cruce con C/ Río Turia, C/ Río Andarax, C/ Alabastro, C/ Diamante, C/ Río Turia, C/ Esmeralda, C/ Ágata y C/Jade. Asimismo, destacar que las Calles Alabastro, Ágata y Jade son calles peatonales.

La selección de esta área para su intervención se ha realizado atendiendo a criterios técnicos así como pensando en la mejora de los servicios para comerciantes de la zona y vecinos. Y es que las obras no solo incluyen la renovación de la red de distribución, sino también las propias acometidas domiciliarias, con la correspondiente reposición de pavimentos y servicios afectados.

En cuanto a los materiales que sustituirán la actual red de distribución, estos atienden a una serie de exigencias como mayor durabilidad y resistencia a la erosión, mejora del tratamiento y calidad del agua y se trata de una solución integrada en la economía circular.

Tras la aprobación definitiva del proyecto de obras se procederá al inicio de las mismas lo antes posible a fin de garantizar «los mejores servicios públicos para los vecinos y vecinas de Vícar, que son los que merecen», ha subrayado el alcalde. Asimismo, recuerda que la realización de este proyecto es tan solo uno más dentro de todo el plan de acometidas que ejecuta el Ayuntamiento de Vícar y que prevé muchas otras a lo largo de todo el término municipal.

El compromiso de Antonio Bonilla con los vecinos y vecinas queda materializado a través de proyectos como el presente, donde el consistorio financia el 75% de las obras y Diputación el 25% restante. Vícar, siempre con los ciudadanos, es un ejemplo de buena administración y gestión pública.