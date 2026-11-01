Vícar aprueba reforzar la seguridad vial y un cambio de denominación de una plaza

El Pleno de la Corporación Municipal de Vícar celebró una sesión rápida y cargada de sensibilidad con motivo del accidente ferroviario ocurrido en el municipio ... de Urda (Toledo). A propuesta del alcalde, Antonio Bonilla, esta sesión se ha llevado a cabo sin debate, como muestra de solidaridad y respeto, con el acuerdo de todos los grupos.

De esta forma, en la mañana de este jueves se celebraron los dos Plenos previstos, aunque con un carácter solemne y ambos comenzaron con un minuto de silencio. La primera sesión del día consistió en la convocatoria de Pleno Extraordinario para realizar el sorteo de las mesas electorales del próximo 29 de noviembre.

Seguidamente tenía lugar el Pleno Ordinario del mes de octubre donde quedaron aprobados todos los puntos del orden del día. Por tanto, contaron con apoyo unánime el cambio de denominación para crear la Plaza Órgiva, y el nombramiento de la nueva representante de la Escuela Infantil Las Margaritas; así como las mociones presentadas por el Partido Popular para el refuerzo de la seguridad vial en el acceso al CEIP Blas Infante y la creación del programa 'Vícar fácil' de accesibilidad cognitiva.

También quedó aprobada, tan solo con el voto en contra del grupo municipal de Vox, la ratificación de prórroga del convenio para la cofinanciación del mantenimiento del Centro Municipal de Información a la Mujer de Vícar.

Al minuto de silencio celebrado en la sesión plenaria se suma la concentración que tuvo lugar en la noche de este miércoles frente al ayuntamiento. Allí, el equipo de Gobierno, junto al resto de la corporación y vecinos, expresaron su pesar con motivo del accidente ocurrido esa misma mañana.