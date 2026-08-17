Vícar aprueba el proyecto de sustitución del césped de la Ciudad Deportiva

El Ayuntamiento de Vícar continúa trabajando en la mejora de las instalaciones y equipamientos deportivos municipales con el objetivo de ofrecer a la ciudadanía los ... servicios de calidad que merecen. En este sentido y como detalló el alcalde, Antonio Bonilla, el próximo paso será la reposición del césped artificial de los campos de fútbol 7 de la Ciudad Deportiva. «Se trata de un proyecto que aprobamos en la última sesión de Junta de Gobierno Local y que estamos seguros de que repercutirá positivamente en muchísimos vicarios y vicarias», señaló el alcalde.

La aprobación del proyecto supone luz verde a la reposición del césped artificial de los dos campos de fútbol 7 situados en la Ciudad Deportiva (Las Cabañuelas) es decir, los campos aledaños al principal de las pistas que componen estas instalaciones.

Con esta renovación del terreno de juego no solo se mejorarán las condiciones de uso, sino también la seguridad en las propias instalaciones. Así, las obras consistirán en la retirada del césped actual y la instalación de uno nuevo con superiores características técnicas y de uso. Entre otras cosas, se empleará un relleno técnico compuesto por arena de sílice y caucho CBR.

Las instalaciones de la Ciudad Deportiva de Vícar son una de las más utilizadas en todo el término municipal. No solo son frecuentadas por los cientos de niños y niñas que cada año participan en las escuelas deportivas, sino que también acogen la celebración de competiciones, torneos y otros eventos con gran afluencia de personas. Por este motivo, desde el Ayuntamiento de Vícar se presta especial atención a su cuidado, mantenimiento y mejora, de forma que éstas ofrezcan la mejor experiencia a los deportistas y visitantes.

Tras la aprobación del proyecto en Junta de Gobierno Local, el siguiente paso será la salida a licitación para la adjudicación de las obras «y que los nuevos campos puedan disfrutarse muy pronto», tal y como remarcó Antonio Bonilla.