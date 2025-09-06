Vícar aprueba la Oferta de Empleo Público de 2025 El alcalde ha informado sobre la relación de puestos publicada que supone un incremento en la plantilla municipal

J. C. Vícar Sábado, 6 de septiembre 2025, 13:10 Comenta Compartir

El alcalde de Vícar, Antonio Bonilla, informó hace unos días sobre la Oferta de Empleo Público aprobada para el presente ejercicio 2025 así como su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Almería.

Esta importante relación de puestos está conformada por un total de 6 vacantes entre personal laboral y funcionarios que vendrá a incrementar el valor de la plantilla municipal y, por lo tanto, de los servicios prestados a la ciudadanía.

En concreto, los puestos aprobados por Resolución de Alcaldía constan de 1 arquitecto/a, 3 agentes de Policía Local, 1 trabajador/a social y 1 oficial de análisis y control ambiental. En el caso del/la arquitecto/a y los agentes de Policía Local, éstos se enmarcan dentro de la categoría de funcionarios mientras que el resto son personal laboral.

Asimismo, la Oferta de Empleo Público del Ayuntamiento de Vícar para 2025 impulsa el crecimiento profesional a través de la cobertura del puesto de arquitecto/a, que es de promoción interna; a la vez que ofrece nuevas oportunidades, como es el caso del resto de puestos descritos en la resolución, que son de nuevo ingreso.

La creación y publicación de la Oferta de Empleo Público para este año 2025 del Ayuntamiento de Vícar atiende a los artículos 91 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, artículo 70 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, artículo 128 del RDL 781/1986 y demás normativa aplicable.

Por otro lado, el Ayuntamiento de Vícar, a través del Área de Personal, Recursos Humanos y Seguridad Ciudadana, y dentro del programa de empleo Andalucía Activa, puso fin a un proceso de contrataciones por el que se favoreció la empleabilidad y la adquisición de experiencia laboral para un total de 51 personas, que se encontraban en situación de desempleo.