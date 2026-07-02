Vícar se aproxima a los 31.000 habitantes

El municipio de Vícar cierra el primer semestre de este año 2026 con una cifra de población total de 30.860 personas, lo que significa ... 569 habitantes más respecto a la cifra registrada al cierre del año pasado, cuando se llegó a 30.291 habitantes.

Así lo refleja el balance emitido desde el área de padrón. «A tenor de los datos se puede concluir que cada vez son más quienes eligen Vícar para iniciar sus proyectos de familia», destacó el alcalde Antonio Bonilla.

En cuanto a las características que definen estas cifras de población, 16.841 son hombres mientras que 14.019 son mujeres, lo que se traduce en el 54,57% y 45,42% respectivamente. Otro de los rasgos que sirve para conocer la población de Vícar es la procedencia o nacionalidad de los censados, que en el municipio acumula hasta 74 países de todo el mundo, incluido España, que representa el 64,91% de la población total.

De entre el resto de nacionalidades, la marroquí es la que cuenta con mayor presencia, con un total de 4.821 ciudadanos, lo que representa el 15,62% del total de la población. Tras la marroquí, las nacionalidades con más ciudadanos censados en Vícar son la senegalesa, con 1.338 habitantes, la rumana con 1.243 y la maliense con una comunidad de 1.136 habitantes. También destaca la presencia de ciudadanos provenientes de otros países de la Unión Europea como Bulgaria (85 personas), Italia (81), Lituania (69) o Alemania (41), entre otros.

El registro de población y su balance tanto semestral como al finalizar cada anualidad, junto a la tendencia registrada año tras año es una herramienta muy útil que permite a la administración local conocer en mayor profundidad las características de los vecinos y vecinas que componen la sociedad vicaria. De esta manera es posible proyectar nuevas infraestructuras, nuestra oferta cultural y de servicios de manera que lleguen a todos y todas y que den respuesta a las necesidades ciudadanas.