Vícar apela a la responsabilidad para frenar la gripe aviar

El Ayuntamiento de Vícar, a través de la concejalía de Agricultura, Agua y Medio Ambiente, por indicación de la Oficina Comarcal Agraria de La Mojonera ... sobre la difusión de la Orden APA/1288/2025, anuncia a los propietarios de granjas avícolas, incluidas las explotaciones ecológicas y las de autoconsumo, que para prevenir y controlar el contagio por influenza aviar, queda prohibida la cría y el mantenimiento al aire libre de aves de corral, entendidas como todas aquellas criadas o mantenidas en cautividad con fines productivos (carne, huevos para incubar o consumo, otros productos comerciales, reposición de existencias cinegéticas o reproductoras).

De la misma forma, se prohíbe la tenencia de otras aves cautivas, es decir, cualquier ave distinta de las de corral que se mantenga en cautividad para muestras, carreras, exposiciones, competición (incluidas aves ornamentales y palomas deportivas) u otros fines no productivos.

La orden establece que todas las explotaciones que mantengan aves en libertad deberán de disponer de medios que impidan el contacto con aves silvestres. Todas estas medidas buscan proteger la salud animal y evitar la propagación de la gripe aviar, una enfermedad que puede tener un alto impacto en el sector avícola y en la economía local.

Por este motivo, desde el Ayuntamiento de Vícar se hace un llamamiento a todos los propietarios y cuidadores de aves para que cumplan estrictamente estas medidas, apelando a la responsabilidad colectiva y recordando que la colaboración de la ciudadanía es esencial para garantizar la seguridad y prevenir brotes de influenza aviar.