Roquetas

Unas gallinas comiendo y mirando al suelo en una zona. IDEAL

Vícar apela a la responsabilidad para frenar la gripe aviar

Se prohíbe la cría y el mantenimiento al aire libre de aves de corral o cualquier ave ornamental o palomas deportivas

J. C.

Vícar

Lunes, 1 de diciembre 2025, 00:27

El Ayuntamiento de Vícar, a través de la concejalía de Agricultura, Agua y Medio Ambiente, por indicación de la Oficina Comarcal Agraria de La Mojonera ... sobre la difusión de la Orden APA/1288/2025, anuncia a los propietarios de granjas avícolas, incluidas las explotaciones ecológicas y las de autoconsumo, que para prevenir y controlar el contagio por influenza aviar, queda prohibida la cría y el mantenimiento al aire libre de aves de corral, entendidas como todas aquellas criadas o mantenidas en cautividad con fines productivos (carne, huevos para incubar o consumo, otros productos comerciales, reposición de existencias cinegéticas o reproductoras).

