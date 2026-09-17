Vícar apela a la colaboración ciudadana a través del canal de incidencias 'Vícar Te Quiere'

El Ayuntamiento de Vícar continúa trabajando en la mejora de los servicios públicos y urbanos como respuesta al firme compromiso del equipo de Gobierno y ... del alcalde, Antonio Bonilla, a la cabeza. Una premisa bajo la que nació la iniciativa local 'Vícar Te Quiere' el pasado mes de julio de 2025 que pone a disposición de los ciudadanos, entre otros, un canal de incidencias vía WhatsApp.

Durante su primer año de puesta en marcha este canal consiguió acercar aún más la administración al ciudadano gracias a su uso fácil, intuitivo y accesible. Por este motivo se continúa reforzando la promoción del mismo a través de campañas publicitarias en soporte físico como vallas de gran formato.

Éstas se dispusieron en puntos estratégicos del territorio municipal como, por ejemplo, el Bulevar Ciudad de Vícar. Así, Antonio Bonilla anima a los vecinos y vecinas al uso de esta herramienta para una comunicación más directa, consulta de información y notificación de incidencias.

A través del número de WhatsApp +34 644 27 63 88, los ciudadanos pueden notificar todo tipo de influjos o sugerencias relativas a los servicios urbanos como el estado de la señalética, alumbrado público, recogida de enseres. Asimismo, es posible realizar la consulta de información municipal como algún teléfono de atención ciudadana, noticias locales o el tablón de anuncios.

A través de Vícar Te Quiere se persigue una mayor concienciación apelando a la colaboración ciudadana. Un elemento «fundamental» para garantizar la convivencia y el mantenimiento de los servicios públicos «de calidad que merecen los vicarios», como reseñó el alcalde.

A todo lo anterior hay que unir el refuerzo de la lucha contra quienes incumplen las ordenanzas municipales de Economía Circular, Ley de Residuos y Protección de Espacios Públicos, que contempla como acciones sancionables el abandono y depósito en la vía pública de escombros, materiales de construcción, enseres o mobiliario, vertido de residuos o abandono de vehículos, pintadas y grafitis o vandalismo, entre otros.

Con todo ello, desde el Consistorio se vicario se insta a los ciudadanos al uso del canal Vícar Te Quiere como una herramienta útil para dicha colaboración notificando de manera directa cualquier necesidad detectada en el entorno municipal.