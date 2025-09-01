Vícar anuncia las fechas para las inscripciones para los nuevos cursos de natación La solicitud de plazas se hará de forma escalonada a lo largo de la primera semana de septiembre

Mañana se abre uno de los cursos para la Piscina Municipal de Vícar.

En los últimos días del periodo vacacional estival el Área de Deportes del Ayuntamiento de Vícar comienza los preparativos para el próximo curso. En esta ocasión es el turno de la Piscina Municipal, que desde este lunes 1 de septiembre abre el plazo de inscripción para los diferentes cursos de natación.

Con el fin de mejorar la experiencia de los usuarios y evitar posibles contratiempos en la gestión virtual de las inscripciones, este año se han habilitado diferentes días en función de la modalidad a solicitar. De esta forma, el día destinado al grupo o modalidad deseada, los usuarios deberán solicitar cita previa a partir de las 09.00 horas en la web del Ayuntamiento de Vícar.

Cada cita corresponde a una única plaza, por lo que, en caso de necesitar dos plazas, será necesario solicitar dos citas diferentes. La cita online se formalizará de forma presencial en la propia instalación de la piscina de Vícar en el día y la hora indicada en la reserva.

Además, se recuerda que es obligatorio presentar el justificante de la cita y en caso de no acudir a la misma, se perderá la plaza que se dejará libre para otra persona. En cuanto al pago, este se realizará mediante tarjeta de crédito trimestral o bien domiciliado de forma mensual. Así, el calendario de solicitudes de cita previa queda de la siguiente manera.

Lunes 1 de septiembre. Solicitud para los grupos de adultos mayores de 16 años los lunes y miércoles en las categorías Aquasport+65, adultos iniciación y escuela de espalda.

Martes 2 de septiembre. Solicitud para los grupos de adultos mayores de 16 años los martes y jueves en las categorías Aquasport+65, escuela de espalda, aquasport, adultos máster perfeccionamiento y adultos iniciación tecnificación.

Miércoles 3 de septiembre. Solicitud para los grupos de benjamines, de 3 a 5 años, en todos los horarios y días disponibles. El jueves 4 de septiembre. Solicitud para los grupos infantiles, de 6 a 10 años, en todos los horarios y días disponibles, y el viernes 5 de septiembre. Solicitud para los grupos de bebés (de 18 a 36 meses), tecnificación para +8 y jóvenes de entre 11 y 16 años en diferentes horarios y días.

Los días y horarios de cada grupo pueden consultarse previamente en las redes sociales del Ayuntamiento de Vícar y el Área de Deportes así como en la página web.

Por otra parte, desde el Área de Deportes señalan a una importante novedad dentro de los cursos de natación 2025-26 y es que por primera vez habrá un grupo de iniciación y tecnificación para adultos que se impartirá los martes y jueves de 20.30 a 21.15 horas.

