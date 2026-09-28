Vícar amplía a una tarde a la semana el servicio para obtener el certificado digital

El Ayuntamiento de Vícar inició hace unos días un nuevo servicio en horario de tarde para facilitar a todos los ciudadanos del municipio la obtención ... del Certificado Digital y el Sistema Cl@ve de forma rápida y sencilla y sin necesidad de faltar al trabajo o descuidar sus estudios.

La iniciativa nace de la necesidad expresada por muchos ciudadanos que se veían obligados a interrumpir sus ocupaciones para hacer esta gestión en las oficinas municipales en horario matinal.

Para ello, se dispuso que este servicio pueda prestarse en las dependencias de la Casa de la Juventud y el Deporte, en principio las tardes de los miércoles entre las 17.00 horas y las 20.00 horas. No obstante y si la demanda así lo requiere, se podría ampliar el servicio a otros días de la semana también en horario de tarde. De esta forma se permite que la validación presencial de la identidad, y su solicitud técnica puedan gestionarse en la franja horaria de la tarde.

Con ésta iniciativa, Vícar refuerza su apuesta por una administración más eficiente, potenciando la autonomía digital de los vecinos y permitiendo que el sistema funcione de forma más ágil y adaptada a las necesidades ciudadanas.