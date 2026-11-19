El Ayuntamiento de Vícar aprobó la licitación para la reposición del césped en los campos de fútbol 7 de la Ciudad Deportiva. Así informó el ... alcalde, Antonio Bonilla, poniendo en valor esta importante actuación «que sin duda mejorará la experiencia de juego de los usuarios en estas instalaciones».

La adjudicación del contrato de obras quedó aprobada en la última sesión de Junta de Gobierno Local que tuvo lugar el pasado día 13. De esta manera, y tras cumplirse el plazo de comunicación y firma de dicho contrato, los trabajos podrán dar comienzo en breve.

Esta actuación vendrá a renovar el césped artificial de los dos campos de fútbol 7 situados en la Ciudad Deportiva (Las Cabañuelas) es decir, los campos aledaños al principal de las pistas que componen las instalaciones. Concretamente, se tratan de 5.504 metros cuadrados en los que no solo se mejorarán las condiciones de uso, sino también la seguridad sobre el terreno de juego.

Asimismo, las obras consistirán en la retirada del césped actual y la instalación de uno nuevo con superiores características técnicas y de uso. Entre otras cosas, se empleará un relleno técnico compuesto por arena de sílice y caucho CBR.

Una vez den comienzo, el plazo de ejecución de los trabajos será de dos meses y la empresa adjudicataria se compromete a su revisión y mantenimiento anual durante los siguientes cinco ejercicios posteriores a la recepción de la obra.

La Ciudad Deportiva de Vícar se erige como una de las principales instalaciones deportivas del municipio con un importante volumen de usuarios y visitantes. No solo son frecuentadas por los cientos de niños y niñas que cada año participan en las escuelas deportivas, sino que también acogen la celebración de competiciones, torneos y otros eventos con gran afluencia de personas.

Por este motivo, desde el Ayuntamiento de Vícar se presta especial atención a su cuidado, mantenimiento y mejora, de forma que éstas ofrezcan la mejor experiencia.