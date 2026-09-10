Vícar adjudica las obras del nuevo Mercado de Abastos de La Gangosa

El nuevo Mercado de Abastos de La Gangosa está cada vez más cerca de convertirse en una realidad tras la adjudicación de las obras en ... la última Junta de Gobierno Local. Se trata de una importante actuación que no solo mejorará la eficiencia energética del edificio, sino que volverá a revitalizar este espacio como punto de encuentro y centro de la vida social.

Tras la sesión celebrada el pasado día 25, el alcalde de Vícar, Antonio Bonilla, puso en relieve la importancia de este nuevo paso, ya que «no solo adjudicamos unas obras, sino que damos un paso más en la recuperación de espacios que forman parte de nuestra cultura como pueblo y como comunidad». De esta forma, la Junta de Gobierno da luz verde a unas obras que se van a ejecutar con cargo a los Fondos Europeos, a través del Plan de Acción Integrado de Vícar (PAI) y que supondrá una inversión de 532.690,40 euros. Una vez publicada la adjudicación y firma del Acta de Replanteo, el contrato tendrá una duración de ocho meses.

El pasado mes de julio, Antonio Bonilla presentaba junto al equipo de Gobierno esta importante actuación que viene a mejorar el día a día de los vicarios a través de espacios modernos, eficientes e innovadores.

Por lo tanto, la reforma integral del Mercado de Abastos de La Gangosa revitalizará estas instalaciones que no solo son un centro para las compras diarias y el comercio local, sino que pretenden convertirse en lugar de encuentro y convivencia. Dentro de las actuaciones concretas a realizar se encuentra la reorganización del espacio para hacer las instalaciones más accesibles y versátiles, aunque manteniendo la plaza central como corazón del mercado. Además, el acceso principal se realizará desde la fachada sur abriendo un nuevo acceso más amplio y visible. Por otro lado, la rehabilitación incluirá la renovación completa de las instalaciones del mercado, incorporando sistemas más eficientes y sostenibles que mejorarán el consumo energético, el confort y el mantenimiento del edificio.

El Plan de Actuación Integrado de Vícar (PAI) promueve con Fondos Europeos un desarrollo urbano sostenible desde la triple perspectiva medioambiental, económica y social hacia el Vícar del futuro. El PAI 'Vícar, Ciudad Verde', está cofinanciado por la UE con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en el marco del Programa Operativo Plurirregional de España Feder 2021-2027.