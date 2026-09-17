Vícar se adhiere al convenio entre la Universidad de Granada y la Asociación Abuxarra

El alcalde de Vícar, Antonio Bonilla, firmó la adhesión de Vícar al convenio por el que se constituye la Cátedra Iberoamericana de Trovo y Poesía ... Oral Improvisada en la Universidad de Granada. Dicho convenio, que fue rubricado por el rector de la Universidad granadina, Pedro Mercado Pacheco y el presidente de la Asociación Cultural Abuxarra, Juan José Bonilla Martínez, supone para el municipio de Vícar un hito histórico y el primer paso para la creación de la Escuela Municipal de Trovo, primera de estas características en todo el país, junto con la que se proyecta en el municipio granadino de Cádiar.

Para Antonio Bonilla, «hoy es un día importante porque con la creación de esta Cátedra se pone en valor un saber ancestral, el trovo y la poesía oral repentizada, que son formas de una cultura extendida por numerosas partes del planeta y que está en riesgo de desaparición en La Alpujarra».

Para el alcalde de Vícar, «es un privilegio estar aquí y formar parte de la firma del convenio para la Cátedra Iberoamericana de Poesía Oral Improvisada, que supone seguir dando continuidad a un trabajo que lleva 43 años manteniendo viva esta actividad y todo lo que representa».

«Durante todo este tiempo ha estado la sociedad, las instituciones, la Mancomunidad de Municipios de la Alpujarra de la Sierra y las diputaciones de Almería y Granada, trabajando desde la cooperación, el consenso y la unidad para proteger e impulsar un patrimonio social, histórico y cultural que pertenece a toda la Alpujarra», remarcó el alcalde

«Como alpujarreño, el trovo forma parte de mi propia historia. Nací en la Contraviesa y desde pequeño viví de cerca esta tradición. Con apenas siete años tuve el privilegio de conocer al maestro Miguel García Candiota, una experiencia que me marcó y que hizo crecer ese sentimiento y esa implicación con el trovo y con la Alpujarra», relató Bonilla, quien aseguró que «ese vínculo también ha estado presente durante estos años en Vícar, donde una parte muy importante de quienes vivimos somos alpujarreños y donde hemos querido mantener ese sentimiento y apoyar todo aquello que contribuya a que nuestra cultura siga viva. Por eso hoy firmamos este convenio, para aportar y colaborar en que la poesía repentizada, la poesía improvisada, se siga estudiando, se siga divulgando y, sobre todo, se siga transmitiendo a las generaciones venideras», afirmó.

Bonilla explicó que la idea es «favorecer también la Escuela de Trovo y todas aquellas actividades que permitan dar a conocer a nuestros troveros y hacer que esta expresión cultural siga conviviendo con la gente de la Alpujarra, porque el trovo es parte de nuestra historia y de nuestra cultura, pero también es una expresión universal. Y lo importante es que esa llama no se apague, que siga viva y que continúe transmitiéndose de generación en generación», concluyó el alcalde.

El convenio va a significar para Vícar la creación de la Escuela Municipal de Trovo. El planteamiento inicial pasa por poner en marcha dos escuelas de trovo, una en Almería, en Vícar, y la otra en el municipio granadino de Cádiar, por ser dos municipios en los que ya se están realizando experiencias en este campo.

Para la creación de la Escuela el presupuesto municipal establece una partida de 10.000 euros con carácter anual. Más adelante, y en función del interés de posibles destinatarios y de otros ayuntamientos, se pretende poner en marcha tantas escuelas como sea posible, con el objetivo inicial de crear al menos cuatro o cinco escuelas de trovo en Granada y Almería, en un plazo de dos años.