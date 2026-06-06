Vícar acoge el encuentro provincial de Ciudades ante las Drogas

Vícar ejerció esta pasada semana como municipio anfitrión del último encuentro provincial de profesionales técnicos del programa 'Ciudades ante las Drogas'. Se trata de una ... cita que, con carácter anual, escoge una localidad para coordinar el trabajo preventivo en la provincia, facilitar el intercambio de información y experiencias.

Precisamente, sobre la amplia experiencia de Vícar como municipio perteneciente a esta red de trabajo, incidió Antonio Bonilla en su bienvenida al conjunto de asistentes. «Desde el año 99 emprendimos este importante trabajo de concienciación y prevención junto a nuestra responsable técnica, Antonia Peña, quien trabaja además de una forma trasversal con las diferentes áreas municipales», destacó el alcalde del municipio.

De esta forma, el seminario permanente de formación en prevención de drogodependencias y adicciones tuvo lugar el pasado jueves en la Sala Corazón de la Casa de la Juventud y el Deporte, con la asistencia de alrededor de una treintena de profesionales.

Entre estos se encontraban personal técnico de Prevención del Servicio Provincial, de la Delegación Territorial de Salud y Consumo y de los programas municipales de prevención comunitaria 'Ciudades ante las Drogas'. Durante la sesión, se trataron asuntos como la actualidad informativa del programa anual de SPDA (Servicio Provincial de Drogodependencias y Adicciones), el protocolo de coordinación, programa comunitario de la Delegación Territorial de Salud y próximos eventos.

Asimismo, uno de los momentos más destacados de la sesión fue la presentación a cargo de Antonia Peña exponiendo la experiencia del programa local 'Vícar Ante las Drogas'.

Durante su ponencia, Peña detalló algunas de las acciones y actividades específicas que se llevan a cabo en el municipio junto con las áreas de Salud, Educación o el Centro de Educación Vial, entre otros. De hecho, esta no es la primera vez que Vícar ejerce como anfitrión del encuentro provincial, sino que ya lo hizo en el año 2011 y su trayectoria con el programa se remonta a 1999.

Finalmente, el encuentro culminó con una visita lúdica a la Villa de Vícar para conocer un poco más sobre la historia del municipio y su población.