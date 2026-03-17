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Uno de los puestos informativos sobre el reciclaje. IDEAL

Vícar acoge la campaña 'Una Pila de Razones' para fomentar el reciclaje de pilas y baterías

La segunda edición de la campaña comenzó el 30 de octubre del pasado 2025 y se extenderá hasta el 22 de abril

J. C.

Vícar

Martes, 17 de marzo 2026, 14:27

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La campaña 'Una Pila de Razones' regresó hace unos días a las calles de Vícar continuando con su cometido de información y concienciación ciudadana. El ... stand oficial del proyecto se instaló el pasado miércoles en el Bulevar Ciudad de Vícar, junto a Mercadona, de 16.00 horas a 19.00 horas.

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Vícar acoge la campaña &#039;Una Pila de Razones&#039; para fomentar el reciclaje de pilas y baterías