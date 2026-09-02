Vícar se acerca a su futura Escuela de Música: la Diputación adjudica su construcción

La Diputación Provincial de Almería aprobó la adjudicación de la construcción de la futura Escuela de Música de Vícar, una nueva e importante infraestructura cultural ... que atenderá las demandas de formación musical del municipio, la comarca y de otros pueblos de la provincia. Se trata de una de las inversiones más importantes que asume la institución en sus más de dos siglos de vida. El proyecto cuenta con una inversión que supera los 4 millones de euros que Diputación financia al 70% y el Ayuntamiento de Vícar en un 30%.

El futuro espacio nacerá como Centro Cultural y de Formación Musical de Vícar se ubicará en una parcela municipal situada en la intersección del Bulevar Ciudad de Vícar con la Calle Platón, al lado del IES Puebla de Vícar. Dispondrá de cuatro plantas y una superficie total construida de 2.256,03 metros cúbicos y sus diferentes salas de formación estarán destinadas a la enseñanza musical de viento, cuerda, piano y percusión con capacidad para albergar a más de 500 alumnos.

El presidente de la Diputación, José Antonio García Alcaina, subrayó el carácter histórico de este proyecto que cumple una demanda de Vícar y que se concibe con vocación comarcal ya que se convertirá en un espacio fundamental para la formación musical de los municipios del Poniente y en un referente educativo en el ámbito provincial. «Es una firme apuesta por la cultura, el patrimonio y la identidad almeriense que son tres de los pilares del Gobierno de la provincia», subrayó García Alcaina.

Del mismo modo, el presidente puso esta colaboración institucional entre Diputación y el Consistorio como ejemplo a seguir, ya que, como señaló, «estas acciones redundan en favor de toda la sociedad porque esta escuela beneficiará a Vícar pero, también, a todo el Poniente y el resto de la provincia. En la Diputación apostamos por la cultura como un valor fundamental para la ciudadanía. Nuestro compromiso es claro: dotar a cada municipio de mejores infraestructuras para garantizar que todos los almerienses tengan las mismas oportunidades, vivan donde vivan».

Por su parte, el alcalde de Vícar, Antonio Bonilla, celebró la noticia y puso de relieve que «esta buena notica se debe a la buena relación histórica que mantenemos el Ayuntamiento con la Diputación. La Escuela se va a construir con criterio de Conservatorio y gracias a esa excelente relación institucional surgen importantes iniciativas como este centro de formación para el conocimiento y la vivencia artística de la música. Es un día grande para un proyecto que marcará historia para Vícar».

Estructura

El edificio dispondrá de cuatro plantas y un total de 25 aulas. Una Planta Sótano destinada exclusivamente a cuartos técnicos de instalaciones y depósitos. Una Planta Baja con área de acceso que incluye recepción, despacho, administración, biblioteca-fonoteca, camerino, espacio escénico interior de 94,50 metros cuadrados y un patio auditorio exterior de 466,73 metros cuadrados para conciertos y eventos.

La Planta Primera estará dedicada a las especialidades de viento y percusión con una extensión de 879,90 metros cuadrados útiles. Albergará la formación de instrumentos de viento (flauta, oboe, clarinete, saxofón, trompeta, trompa, trombón), aulas de percusión, aulas de lenguaje musical, sala de juntas y núcleos de aseos. Por último, la Planta Segunda se centrará en las especialidades de cuerda y piano con 677,43 metros cuadrados útiles en los que se dispondrá un área de enseñanza de instrumentos de cuerda (violín, viola, violonchelo, contrabajo, guitarra), piano, lenguaje musical y vestíbulos distribuidores.