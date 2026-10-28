Vícar abre el plazo para el viaje cultural a Madrid

El área de Cultura del Ayuntamiento de Vícar informa que se abrió el plazo de inscripción para el próximo viaje cultural que tendrá lugar el ... próximo mes de noviembre y que en esta ocasión tiene como destino las ciudades de Toledo, Aranjuez, Ávila y la capital de España.

El viaje tendrá lugar entre los días 8 y 12 del mes que viene, en una interesante propuesta para conocer algunos de los lugares más emblemáticos de nuestra historia y patrimonio. El precio del viaje es de 525 euros y en él se incluye transporte en autocar gran confort, alojamiento en pensión completa en hotel de tres estrellas, almuerzos en restaurantes, excursiones programadas, guía acompañante y seguro turístico.

La ruta prevé escalas en las ciudades castellanas de Alcalá de Henares, donde pernoctarán durante los días que dure el viaje, y en la que visitarán su extenso patrimonio monumental; Madrid, donde recorrerán el conocido como 'Madrid de los Austrias' y algunos de los enclaves más emblemáticos del centro de la capital; la bellísima Toledo, una de las ciudades con mayor riqueza monumental de España; Ávila y sus conocidas murallas y palacios renacentistas; para finalizar el día 12 con una visita al Palacio Real de Aranjuez, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

La inscripción de reservas está abierta desde el pasado 23 de octubre y las personas interesadas podrán formalizar su reserva en el área de Cultura, en la Casa de la Juventud y el Deporte, situada en Calle Escritor Fernando Cano, número 56 de Venta Gutiérrez, desde las 8.00 horas a las 14.00 horas. Asimismo, podrán recibir más información a través del teléfono 635077348.

Desde el área de Cultura del Ayuntamiento de Vícar se organizan periódicamente salidas y excursiones con el objetivo de ofrecer a los ciudadanos una alternativa de ocio y turismo con la convivencia como gran protagonista. El viaje cultural es una iniciativa que acerca a los vicarios hasta diferentes destinos para conocer su cultura y patrimonio.