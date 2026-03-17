Vícar abre el plazo de inscripción para la Cena de Convivencia de Mujeres por el 8M

El área de Igualdad del Ayuntamiento de Vícar informa que se encuentra abierto el plazo de inscripción para participar en la Cena Convivencia, prevista para ... el próximo día 28, dentro de la programación conmemorativa del Día Internacional de la Mujer, que organiza el Centro Municipal de Información a la Mujer de Vícar.

Como en años anteriores la programación conmemorativa del 8 de marzo no se limitará tan solo a esa fecha, sino que se viene desarrollando a lo largo de todo el mes, con un amplio abanico de actividades, todas ellas dirigidas a fomentar la Igualdad y a garantizar los derechos de las mujeres.

Tal y como ha señalado el alcalde de Vícar, Antonio Bonilla, «tanto la cena convivencia anual como el viaje cultural que este año tiene como destino París, son dos buenas oportunidades para conseguir nuestro objetivo de seguir avanzando para garantizar la igualdad y justicia a las que la mujer tiene derecho».

Sobre el trabajo que lleva a cabo el Ayuntamiento para garantizar la total equiparación en derechos entre mujeres y hombres, Antonio Bonilla ha manifestado que «como responsables políticos y desde nuestra acción de gobierno, nuestro esfuerzo es permanente para conseguir que la conciliación entra la vida laboral y familiar sea posible en Vícar, ofreciendo para ello unos servicios que aporten soluciones a problemas básicos de las familias, contribuyendo a aumentar el bienestar de todos».

Por lo que se refiere a la cena convivencia, para la que las plazas son limitadas, tendrá lugar en el restaurante del Hotel La Envía Golf, y en el precio de 35 euros se incluye traslado en autobús y la actuación en directo del Dj Raul Vazco.

El periodo de inscripción sigue por tanto abierto y las personas interesadas podrán inscribirse en el Centro Municipal de Información a la Mujer o en el Centro Social de Las Cabañuelas (despacho A-G), o bien a través del teléfono 655593808.