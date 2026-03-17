Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Roquetas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cena de convivencia de la pasada edición. IDEAL

Vícar abre el plazo de inscripción para la Cena de Convivencia de Mujeres por el 8M

El encuentro tendrá lugar el 28 de marzo en el restaurante del Hotel La Envía Golf

J. C.

Vícar

Martes, 17 de marzo 2026, 21:37

Comenta

El área de Igualdad del Ayuntamiento de Vícar informa que se encuentra abierto el plazo de inscripción para participar en la Cena Convivencia, prevista para ... el próximo día 28, dentro de la programación conmemorativa del Día Internacional de la Mujer, que organiza el Centro Municipal de Información a la Mujer de Vícar.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una pelea multitudinaria en un partido entre el Íllora y el Puerto de Motril deja cuatro heridos, uno con la mandíbula rota
  2. 2

    La Policía Nacional toma el distrito Norte: decenas de agentes y hasta patrullas a caballo
  3. 3 Estas son las zonas de Granada en las que se van a construir nuevas viviendas VPO
  4. 4 Alerta de la Aemet por la llegada de las lluvias a Granada antes de lo previsto
  5. 5 El restaurante de Granada que prepara platos de cuchara como lentejas de tapa
  6. 6 Un acertante de La Primitiva se lleva más de 126 millones, cifra récord en la historia del sorteo
  7. 7 Aviso importante a los dueños de mascotas: los nuevos requisitos de la UE a partir de 2028
  8. 8 Los nueve restaurantes de Granada recomendados por Michelín recogen su placa
  9. 9

    Así es la nueva carretera de La Zubia, que estará terminada de forma inminente
  10. 10 Thiago Pitarch, la perla del Real Madrid, y sus veranos en Almuñécar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Vícar abre el plazo de inscripción para la Cena de Convivencia de Mujeres por el 8M

Vícar abre el plazo de inscripción para la Cena de Convivencia de Mujeres por el 8M