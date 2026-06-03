Vícar abre la convocatoria para incorporar tres policías locales

El Ayuntamiento de Vícar anunció este miércoles la convocatoria de 3 nuevas plazas de Policía Local que «seguirán reforzando y completando la plantilla actual de ... efectivos en el municipio», como señaló el alcalde, Antonio Bonilla. Se trata, por lo tanto, de un nuevo impulso en la cultura de la seguridad «que siempre hemos defendido y que es una prioridad absoluta para este equipo de Gobierno».

Tal y como se informó en las bases publicadas, el acceso a dichas plazas será mediante oposición en turno libre para los puestos pertenecientes a la escala de Administración Especial, subescala Servicios especiales y clase Policía Local y sus auxiliares.

De esta forma, el plazo para el registro de solicitudes permanecerá abierto desde este jueves día 4 y hasta el jueves 2 de julio, ambos incluidos. Las solicitudes se presentarán, preferentemente, en el Registro electrónico del Ayuntamiento de Vícar a través de su Oficina Virtual, o se entregarán en el Registro General del Ayuntamiento, situado en Bulevar Ciudad de Vícar, 1331 de Puebla de Vícar.

Una vez agotado el plazo para presentar las solicitudes se informará a través del tablón de anuncios del Ayuntamiento del listado de admitidos, fecha de convocatoria y demás notificaciones. La convocatoria de estas tres plazas de nueva creación dan continuidad al proceso de crecimiento en el que se encuentra actualmente el cuerpo de Policía Local de Vícar.

Así por ejemplo, el pasado mes de enero, el regidor municipal, Antonio Bonilla, daba la bienvenida a otros tres agentes que se encuentran actualmente completando su formación en Sevilla y que muy pronto se incorporarán a su puesto de trabajo.

Por otro lado, la Policía Local de Vícar daba un paso más el pasado mes de marzo en el estrechamiento de su relación con la ciudadanía abriendo su propio perfil de redes sociales. A través de la cuenta 'Policía Local Vícar' tanto en Facebook como en Instagram, la jefatura del municipio acerca aún más la información diaria a los ciudadanos así como establece un nuevo canal de comunicación directa.

Desde el área de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Vícar se impulsó este nuevo canal junto al cuerpo de agentes de Policía Local para seguir extendiendo la Cultura de la Seguridad.