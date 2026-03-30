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Imagen de Sierra Nevada. IDEAL

Viajeros Canallas realizarán un viaje a Sierra Nevada

La cita tendrá lugar el domingo 12 de abril

J. C.

Vícar

Lunes, 30 de marzo 2026, 12:29

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Regresan los Viajes Canallas Vícar con una nueva experiencia familiar en Sierra Nevada el próximo domingo 12 de abril. La propuesta consiste en un día ... de deporte al aire libre para practicar esquí o snowboard en la estación de invierno granadina.

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