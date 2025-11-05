Un viaje a Ronda como jornada de convivencia para los mayores de Vícar

El Ayuntamiento de Vícar, a través del Área de Asuntos Sociales, organizó para finales de octubre una jornada de convivencia para visitar la localidad malacitana ... de Ronda, a la que asistieron en total más de medio centenar de mayores del municipio.

El alcalde de Vícar, Antonio Bonilla, destacó que «esta actividad supone para nuestros mayores un nuevo reconocimiento a esa generación heroica que tanto ha hecho por el crecimiento de nuestro pueblo».

La visita a Ronda permitió a los mayores conocer los principales enclaves turísticos de esta localidad malagueña, incluyendo una visita con guía al Museo Lara y un recorrido por el centro histórico de Ronda, una de las joyas turísticas de la provincia de Málaga, que cada año recibe la visita de miles de turistas tanto nacionales como extranjeros.

El primer edil vicario, Antonio Bonilla, valoró la importancia que para este colectivo del municipio tuvo esta iniciativa, «pues ha supuesto una excelente oportunidad de conocer uno de los rincones más bellos de la geografía andaluza, permitiéndoles a la vez disfrutar de una merecida excursión fuera de la localidad». La jornada se completó con un almuerzo y un baile de convivencia.