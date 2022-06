Luz verde del Pleno a la cesión de un gran solar de 10.000 metros para el futuro cuartel

El municipio de Vícar sigue dando pasos para contar con gran cuartel en su municipio que preste servicio a la comarca. Tras los contactos y visitas realizadas por altos cargos del Ministerio del Interior, el Pleno de la Corporación aprobó esta semana por unanimidad, la cesión de un solar de gran tamaño, 10.000 metros cuadrados, para la apertura de un nuevo acuartelamiento, dejando ahora en manos del Gobierno, los planes para la nueva infraestructura.

La propuesta ha partido del alcalde, Antonio Bonilla, para el que «se ha tomado una decisión histórica para el municipio de Vícar, que será vital para dotar de mayor seguridad a los vicarios y de los vecinos del resto de la comarca».

El primer edil destacó igualmente la buena ubicación de los terrenos, así como las facilidades que el Ayuntamiento dará para la ejecución del proyecto, incluyendo la redacción del proyecto, para la que se ha previsto ya una partida de 50.000 euros. La parcela se ubica en la franja izquierda del Bulevar de La Paz, en Las Cabañuelas, perfectamente comunicada con el futuro nuevo enlace de la A-7, y con la Variante de Roquetas y Vícar y la costa.

Una decisión que Bonilla calificó de «histórica y de una transcendencia especial por lo que afecta a la seguridad del municipio», comentó a la vez que celebró el carácter unánime de toda la Corporación vicaria, puesto que «todos hemos coincidido en que esta cesión de suelo es vital para garantizar la seguridad de los vecinos de Vícar y del resto de municipios del Poniente».

El alcalde dijo ser consciente de la necesidad de «una mayor presencia policial, debido al incremento poblacional y el propio desarrollo del nuestro municipio y del resto de la comarca del Poniente y por ello que la presencia de la Guardia Civil es fundamental, tanto por la población urbana con que cuenta la comarca, como para nuestro campo, donde existe preocupación por el creciente número de robos en almacenes y explotaciones agrícolas», señaló.

El paso dado por el Ayuntamiento va en consonancia con los planes que desde hace años había en la comarca y que incluían la construcción de una comisaría de Policía Nacional en Roquetas y un gran cuartel en Vícar desde donde se centralizaría la Guardia Civil del municipio vicario, La Mojonera y las zonas agrícolas y rurales de Roquetas de Mar. Aquellos planes quedaron paralizados por las restricciones de la crisis y la apuesta del Gobierno del PP por un gran cuartel en Roquetas. Ahora, Vícar ha querido aprovechar la indefinición que desde hace años marca la política policial del actual Gobierno en la zona, para plantear la recuperación del proyecto del gran cuartel, para el que el alcalde Antonio Bonilla, está dispuesto a dar todas las facilidades al Ministerio.

Otros asuntos del Pleno

Además de este punto el pleno dio el visto bueno, también por unanimidad, a la modificación del Plan de Medidas contra el Fraude, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para la gestión de fondo europeos del Ayuntamiento, y también a la denominación de dos nuevas vías urbanas del municipio, Calle Proa y Santa Isabel, esta última integrando la prolongación de la misma en la misma calle.

El resto de la parte decisoria de la sesión estuvo centrada en las mociones de los grupos, un total de siete, y de ellas solo dos fueron rechazadas. Izquierda Unida sacó adelante una para el alumbrado de Pozo Navarro, también se aprobó la de Vox sobre propuestas para el transporte urbano, que serán trasladadas al Consorcio de Transporte.

De las dos presentadas por el Partido Popular se aprobó, con la abstención del no adscrito Rafael Ruda, una sobre mejoras de seguridad vial, y se rechazó con lo votos de PSOE y las abstenciones de Vox y del citado no adscrito, de la propuesta de un nuevo Reglamento Orgánico del Pleno de la Corporación. Sí hubo apoyo unánime a la moción del no adscrito Alfonso Santiago, para un incremento de efectivos de la Policía Local, también se aprobó la de Rafael Ruda para dedicar un monumento a las Víctimas de Terrorismo, y se rechazó otra que pedía mejor gestión del gasto ante la reciente celebración de un taller sobre sexualidad femenina.