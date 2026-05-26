Una veintena de jóvenes aprenden el manejo de carretillas en un curso del plan ERACIS

La pasada semana dieron comienzo el curso gratuito de Operador deCarretillas Elevadoras, enmarcado en el programa ERACIS+, cuyas sesiones teóricas y prácticas se están desarrollando ... en la Casa de la Juventud y el Deporte del Ayuntamiento de Vícar.

La formación, impartida por ASAJA Almería en colaboración con el Ayuntamiento de Vícar, tiene como objetivo dotar al alumnado de herramientas y conocimientos estratégicos diseñados específicamente para abrirles nuevas puertas profesionales. Las parte práctica, ha permitido al alumnado familiarizarse de forma directa con el manejo de las carretillas elevadoras.

Esta capacitación técnica resulta estratégica en el municipio, donde el tejido logístico y el sector agroalimentario concentran una gran demanda de empleo. Para lograrlo, el Ayuntamiento ha facilitado unas instalaciones idóneas, asegurando un espacio amplio, seguro y adaptado a las exigencias de este aprendizaje.

Desde el equipo técnico de ERACIS+ Vícar han valorado muy positivamente el compromiso del alumnado y la buena sintonía entre las organizaciones participantes, una alianza que se viene manteniendo con éxito desde el inicio del programa. De este modo, esta formación práctica y especializada se consolida como una herramienta clave para impulsar el empleo en los sectores motores de la economía local.

Próximas convocatorias

Con el objetivo de continuar impulsando la capacitación profesional en el municipio, próximamente se llevarán a cabo dos nuevas acciones formativas de carácter totalmente gratuito.

Concretamente serán un Curso de Aplicador de Plaguicidas (Nivel Básico), que se impartirá del 1 al 6 de junio; y un Curso de Manipulador de Alimentos, que se desarrollará del 16 al 19 de junio. Las personas interesadas en reservar su plaza pueden formalizar su inscripción llamando al teléfono 670 316 873 o enviando un correo electrónico a jlgutier@vicar.es.

Esta acción promovida por el equipo ERACIS+ Vícar se enmarca dentro del Plan Local de Inclusión Social creado por el Ayuntamiento de Vícar para su participación en la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social, ERACIS+, que está cofinanciada por la Unión Europea y la Junta de Andalucía. Para contactar y formar parte de la red de entidades y agentes que trabajan por la inclusión social en Vícar lo podrán hacer a través del correo electrónico daflores@vicar.es.