Los vecinos de Llanos de Vícar contarán con un nuevo Centro Social moderno y polivalente

El Centro Social de Llanos de Vícar está muy cerca de su gran transformación después de que se adjudicase el contrato de obras en la ... última Junta Local de Gobierno. Así lo ha comunicado el alcalde, Antonio Bonilla, quien ya presentó este gran proyecto a los vecinos el pasado mes de julio y que se ejecutará con cargo a los fondos europeos a través del Plan de Acción Integrado de Vícar (PAI- Vícar Ciudad Verde).

De esta forma, cofinanciado en un 85% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder- Plan EDIL), en el marco del Programa Operativo Plurirregional de España (Pope 2021-2027), la remodelación de las instalaciones se llevará a cabo con un presupuesto de 320.972,73 euros.

Asimismo, la empresa adjudicataria se compromete al mantenimiento integral del inmueble por un periodo de 48 meses. El proyecto para el nuevo Centro Social de Llanos de Vícar contempla la reforma integral del edificio situado en Calle Mar Rojo, 2, con una superficie construida de 242 metros cuadrados.

Los trabajos consistirán en el reordenamiento de los espacios interiores así como en la mejora del aislamiento y la eficiencia energética. En su interior se organizan dos salas polivalentes, de aproximadamente 70 y 60 metros cuadrados, con capacidad para unas 120 personas, pensadas para acoger diferentes actividades sociales, culturales y formativas.

Ambas salas se abren directamente a un espacio exterior central, donde se proyecta una pérgola que genera una zona de estancia y sombra. Este ámbito exterior amplía las posibilidades de uso del edificio y establece una relación continua entre el interior y el espacio público. El proyecto se completa con una zona de aseos y dos despachos, que dan soporte al funcionamiento diario del centro.

El Centro Social de Llanos de Vícar vendrá a completar el catálogo de instalaciones a disposición de los vecinos contribuyendo significativamente a la mejora de su vida social y en comunidad.