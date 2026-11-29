La convivencia de mujeres de Vícar llegó a su fin tras tres días intensos de nuevas experiencias, aprendizajes y recuerdos en la ciudad de Budapest. ... Este fue el destino escogido para la segunda expedición anual organizada desde el área de Igualdad del Ayuntamiento de Vícar cuyo objetivo es promover un espacio para la convivencia entre mujeres del municipio.

De esta forma, durante los días 20, 21 y 22 de noviembre medio centenar de participantes tuvieron la oportunidad de descubrir el encanto de la capital húngara a través de su historia, arquitectura y gastronomía. Algunos de los enclaves más emblemáticos y que formaron parte de esta experiencia fueron el Parlamento, la Catedral de San Esteban, el barrio judío o el Bastión de los Pescadores.

Así, la proximidad de las festividades navideñas permitió a las vicarias entrar de lleno en su ambientación visitando algunos mercadillos dotando de mayor encanto la experiencia. El colofón a este inolvidable viaje lo pusieron un paseo en barco por el río Danubio y la visita a los baños termales Széchenyi.

Desde el área de Igualdad del Ayuntamiento se impulsan actividades e iniciativas que promuevan la convivencia entre mujeres a través de la cultura, creatividad y experiencias compartidas. Se trata de una apuesta por el bienestar que contribuye al estrechamiento de lazos entre vecinas de distintas generaciones.

Además de los viajes de convivencia, durante el año se realizan actividades donde destaca, por ejemplo, toda la programación entorno al Día Internacional de la Mujer (8M) o el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres que se celebra cada 25 de noviembre.