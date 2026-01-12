Una vecina de La Gangosa gana el Certamen de Portal de Belén de Vícar

: Ya se ha dado a conocer el Belén ganador del concurso convocado desde el Ayuntamiento de Vícar con motivo de las fiestas navideñas. Tras ... una dura deliberación, el jurado ha otorgado el primer puesto a la propuesta presentada por una vecina de La Gangosa. De ésta se destaca el trabajo artesanal empleado en la elaboración de los elementos que componen el Portal de Belén, los materiales empleados o el uso de efectos como iluminación y circuito de agua.

Precisamente, a la hora de designar un ganador se han evaluado diferentes criterios como la calidad artística, la originalidad, la técnica o los efectos especiales, tarea que ha dificultado la decisión final. En este sentido, se entregará una distinción especial a todos los participantes, quienes han demostrado su esfuerzo y cariño en una tradición tan especial como el Portal de Belén.

Asimismo, desde el Ayuntamiento de Vícar se pone en valor la respuesta de los ciudadanos apoyando el lanzamiento de este certamen, así como expresando su deseo de participar en futuras ediciones. Y es que el denominador común en todos los participantes ha sido la ilusión con la que año tras año se diseña y crea el Portal de Belén compartiendo la tradición entre familiares y amigos.

El concurso local de Portal de Belén ha sido una de las muchas propuestas que han formado parte del calendario festivo en las Navidades 2025-26 junto a la Noche Navideña de Espías, el Tren Navideño, la Mini San Silvestre, mercadillos o la Nochevieja infantil, entre muchas otras.