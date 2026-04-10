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La presentación de este evento se llevó a cabo el pasado 17 de marzo. IDEAL

Vanguardia y moda flamenca regresan con la II Edición de SMFV

Vícar ·

El Salón de la Moda Flamenca de Vícar se consolida este sábado 11 de abril después de una primera edición de éxito

Javier Cortés

Vícar

Viernes, 10 de abril 2026, 19:01

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El arte y la vanguardia regresan este fin de semana con la celebración del Salón de la Moda Flamenca de Vícar (SMFV) en una segunda ... edición de altura. Será el sábado 11 de abril cuando el Teatro Auditorio Ciudad de Vícar vuelva a vestirse con las últimas tendencias en moda flamenca de la mano de grandes diseñadores almerienses.

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Vanguardia y moda flamenca regresan con la II Edición de SMFV