Vanguardia y moda flamenca regresan con la II Edición de SMFV

El arte y la vanguardia regresan este fin de semana con la celebración del Salón de la Moda Flamenca de Vícar (SMFV) en una segunda ... edición de altura. Será el sábado 11 de abril cuando el Teatro Auditorio Ciudad de Vícar vuelva a vestirse con las últimas tendencias en moda flamenca de la mano de grandes diseñadores almerienses.

EL SMFV 2026 consagrará la propuesta cultural pionera con la que el pasado año el Ayuntamiento de Vícar consiguió reunir a miles de personas para disfrutar del talento local. «La primera edición del Salón de la Moda Flamenca de Vícar fue una experiencia piloto que sobrepasó todas las expectativas y que nos dejó muy claro que había llegado para quedarse», ha señalado el alcalde del municipio, Antonio Bonilla.

De esta forma, la cita del sábado, que dará comienzo a las 20.00 horas, estará protagonizada por las propuestas de grandes diseñadores y diseñadoras como: Virginia Martín, Dámaris Viñolo, Eli Martín, Congo Atelier, Manuela Martín y Marisa Pérez.

Pero además de la espectacular pasarela del SMFV, por la que desfilarán sus últimas creaciones en una muestra de elegancia y duende, la cultura flamenca estará también representada de la mano de las academias de baile Maribel Carreño, María Carricondo y Cristina Muelas.

Por otra parte, Antonio Bonilla recuerda que «desde el origen de la idea con la que nació SMFV teníamos muy claro que debía ser un evento para todo el mundo» por lo que su acceso es gratuito. El objetivo es dar visibilidad al talento almeriense a la vez que promocionar la cultura y tradición flamenca. Asimismo, «nos mantenemos en constante aprendizaje. Escuchando las sugerencias del público y los participantes e implementamos mejoras en esta nueva edición».

Así, la cuenta atrás ya está en marcha para disfrutar del que sin duda pasará a ser uno de los grandes eventos culturales del año en la agenda de los almerienses.