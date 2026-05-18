Valencia será el próximo destino de convivencia de las familias de Vícar

El Ayuntamiento de Vícar, a través del área de Familias, organiza un nuevo viaje de convivencia con destino en esta ocasión al Parque de las ... Ciencias y al Oceanografic de Valencia. Los días 25, 26 y 27 de septiembre tendrá lugar esta escapada donde se propone a las familias del municipio vicario disfrutar de unas de las principales atracciones de la capital valenciana, todo ello en un ambiente de convivencia y entretenimiento.

La salida tendrá lugar el viernes 25 de septiembre desde la puerta del Ayuntamiento de Vícar con llegada al alojamiento (cena incluida). La jornada del sábado estará dedicada al completo a disfrutar de las instalaciones del Oceanografic con almuerzo tipo buffet y cena antes de regresar al hotel.

En cuanto a la mañana del domingo 27 de septiembre, tras el desayuno en el alojamiento, los viajeros partirán hasta el Parque de las Ciencias donde disfrutarán de toda la jornada, para después de un almuerzo tipo buffet, emprender camino de regreso a Vícar con varias paradas en ruta.

La inscripción incluye: transporte en autobús, alojamiento en Hotel en los alrededores de Valencia en régimen de alojamiento y desayuno, dos almuerzos y dos cenas buffet libre con bebidas incluidas, seguro de viaje, guía acompañante y entradas para el Oceanografic, Hemisféric y el Parque de Las Ciencias. El precio por adulto es de 230 euros, 225 euros para niños de 4 a 12 años y de 125 euros para menores de cero a tres años.

El plazo de inscripción comienza este martes 2 de junio y finaliza el próximo miércoles 10. La reserva de plazas es de 50 euros que deberán ser abonados en el momento de la inscripción en la Sala G del Centro Municipal de Información a la Mujer (CMIM) de Las Cabañuelas. Para más información puede contactarse con el Ayuntamiento a través de los teléfonos 655539808 y 691344507.