Usuarios del programa de la comunidad gitana celebra el Día de la Nutrición

Desde el Programa de Comunidad Gitana de Vícar se han impulsado en los últimos días una serie de talleres en el marco de celebración del ... Día Nacional de la Nutrición, que tiene lugar el 28 de mayo. Una fecha donde, junto a los usuarios y usuarias de este programa, se ha puesto en valor la necesidad de mantener una dieta sana y equilibrada.

Las jornadas, que se han llevado a cabo en La Lomilla, La Cimilla y Las Cabañuelas durante los días 25, 26 y 27, respectivamente, han servido para abordar temas como las diferentes enfermedades que puede desencadenar una mala alimentación.

Algunos ejemplos citados fueron la enfermedad coronaria, hipertensión arterial, cáncer, diabetes, obesidad, osteoporosis, caries dental o anemia, entre otras. Por el contrario, se detalló junto a los participantes cuáles son los hábitos que constituyen una vida saludable, cómo estructurar una dieta equilibrada o estrategias para implementar recetas sencillas y económicas.

A través del Programa de Comunidad Gitana de Vícar se trabaja junto a niños y niñas, así como sus familias, en diferentes aspectos del día a día para construir una red vecinal más fuerte. Así, se fomentan los hábitos de vida más saludables a través de talleres como el presente, en el marco del Día Nacional de la Nutrición. Del mismo modo, se pone el foco en asuntos como la autoestima, las relaciones interpersonales, la educación o la cultura.

Estas actividades se realizarán siguiendo los objetivos generales del programa de comunidad gitana en el ámbito de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, para el ejercicio 2026.