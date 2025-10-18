Trece bares se disputarán el premio de la V Ruta de la Hispanidad de Vícar La ruta se extenderá hasta el 8 de diciembre

La quinta Ruta de la Tapa 'Ruta de la Hispanidad' de Vícar comenzó el pasado 12 de octubre. Un año más, la iniciativa de dinamización gastronómica y consumo local se prolongará hasta el próximo 8 de diciembre cuando se dará a conocer el ganador de la edición de este año, que se elegirá entre las nuevas propuestas de los trece hosteleros locales que han confirmado su participación.

Como ha señalado el alcalde, Antonio Bonilla, a través de la iniciativa, «promocionamos el sector hostelero local, dando a conocer su rica y variada oferta gastronómica a través de uno de sus principales referentes como es la tapa, tan arraigada en nuestra sociedad». Como incentivo y reclamo a la participación tanto de vecinos y vecinas, así como visitantes, aquellos que degusten de las tapas propuestas podrán participar en el sorteo de un viaje de fin de semana para dos personas a una ciudad de Europa.

Así, a través de la Ruta de la Tapa de Vícar se propone a los usuarios, no solo visitar y consumir en los establecimientos del municipio, sino que a la vez se les da la oportunidad de realizar un itinerario turístico por los diferentes espacios de la localidad.

Para esta edición se han inscrito un total de trece establecimientos para presentar sus propuestas gastronómicas. Cada participante creará una tapa de cocina especialmente diseñada para su participación en el certamen, con un nombre específico para cada una, con la obligatoriedad de servir las tapas de promoción ofertadas durante los días de duración de la Ruta y hasta su clausura. S

erán los clientes quienes evalúen las distintas tapas que elaboren los bares que forman parte de la ruta, en las que están confirmados: Bar Hermanos Padilla, Acuario Café Pub, Bar La Oficina, Café Bar Destiny, Bar Yegua Verde, Restaurante Vicasol I, Bar Rocío, Bar Quesada, Bar Avenida, Bar El Niño, Restaurante Los Arcos, Bar Centro de Mayores de Puebla de Vícar y Café Bar Restaurante Viñolo.

Estos establecimientos facilitarán a los ruteros una tarjeta, que será sellada por cada uno de ellos en el momento de la degustación, una vez consumida la tapa y en la que plasmarán su valoración general bajo los criterios de presencia, calidad, elaboración y cantidad con una puntación de 0 a 5, la cual se pondrá sobre la casilla ya sellada. En cada establecimiento se dejará una urna para depositar las tarjetas después de haber sellado la misma en al menos 7 de los trece establecimientos participantes.

El establecimiento con mayor puntuación será el ganador de esta V Ruta de la Tapa de Vícar. Además, los ruteros que participen y voten durante la ruta, además de colaborar en la elección de la mejor tapa, participarán en el sorteo de un viaje de fin de semana para dos personas a una ciudad europea, entre tres destinos a elegir entre tres destinos propuestos por la organización, como premio a su fidelidad.

