Transportes instala pantallas para reducir el ruido en la A-7 a su paso por Vícar

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible continúa ejecutando los trabajos para reducir el ruido en la provincia de Almería, a su paso por Vícar. ... La actuación cuenta con presupuesto global de 11,56 millones de euros (IVA incluido), y está financiado por los fondos europeos en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Estas obras comprenden un total de 6 actuaciones distribuidas en los siguientes tramos de la A-7 y A-92 de la provincia de Almería: cinco tramos de la A-7 ubicados entre los kilómetros 805,975 y 824,789, en distintos márgenes y vías de servicio, y un tramo en sentido Granada de la autovía A-92, entre los kilómetros 381,530 y 382,350.

En esta ocasión, se van a realizar trabajos de instalación de pantallas acústicas y sustitución del pavimento existente por un pavimento fonoabsorbente en la calzada derecha de la A-7, sentido Málaga, a su paso por Vícar. Para ello, ejecutarán 52 pilotes que servirán de cimentación para las pantallas acústicas; lo que requerirá situar la maquinaria sobre la propia calzada actualmente en servicio.

Por este motivo, y con el fin de garantizar la seguridad de trabajadores y usuarios; a partir de las 10.00 horas del próximo martes 9 de diciembre hasta las 13.00 horas del viernes 19 de diciembre, se cortará al tráfico la calzada en sentido Málaga de la A-7 entre el kilómetros 805,3 y 807,1, y el ramal de incorporación del enlace 805 en este mismo sentido.

El tráfico circulará en ambos sentidos por la calzada opuesta, sentido Almería, habilitándose en todo momento su señalización. Para los vehículos que quieran incorporarse a la A-7 desde el enlace 805, deberán hacerlo en el enlace del kilómetros 809, desde la N-340A (por Puebla de Vícar).