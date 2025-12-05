Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Transportes destina 11 millones a instalar pantallas para reducir el ruido en la A-7 a su paso por Vícar

Está previsto que se produzcan cortes de tráfico del 9 al 19 de diciembre entre los kilómetros 805,3 y 807, en sentido Málaga

Viernes, 5 de diciembre 2025, 14:45

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible continúa ejecutando los trabajos para reducir el ruido que se produce en la Autovía del Mediterráneo en la ... provincia de Almería, concretamente, a su paso por Vícar. La actuación para instalar pantallas que mitiguen el sonido, según ha trasladado el Gobierno en una nota, cuenta con presupuesto global de 11,56 millones de euros (IVA incluido), y está financiado por los fondos europeos en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

