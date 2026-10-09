TractorGump supera en un año los 9.000 kilómetros corriendo por la leucemia infantil

Francisco Martín, más conocido como TractorGump, cumplió ya un tercio de su último y apasionante reto deportivo, ser el nuevo Forrest Gump para recorrer la ... misma distancia, en el mismo tiempo e incluso con el mismo atuendo que el conocido personaje de ficción. Todo ello para «dar visibilidad y recaudar el máximo para la Fundación Unoentrecienmil».

Cumplido ya el primer año de este descomunal reto, TractorGump ha anunció en sus redes sociales que superó nueve mil de los 30.000 kilómetros que se había marcado como objetivo, a través de entrenamientos y carreras diarias. Su previsión es correr igual que en la ficción cinematográfica un total de 3 años, 2 meses, 14 días y 16 horas.

De momento todo marcha tal y como el atleta vicario había previsto. Una vez transcurrido el primer año desde que se puso en marcha el proyecto TractorGUmp, Francisco Martín suma 9.143 kilómetros corriendo, con un desnivel acumulado de 184.650. Un recorrido que el joven solidario completó utilizando la misma vestimenta que el actor Tom Hanks, y dejándose crecer su cabello y la barba.

El reto tiene como objetivo captar la atención de la sociedad y promocionar la importante labor que lleva a cabo la Fundación Unoentrecienmil para la investigación del cáncer infantil. Durante este primer año las carreras se completaron con una serie de quedadas que él ha denominado SocialGump, la primera de las cuales tuvo lugar en Vícar en abril de este año.

Se trata de encuentros para practicar deporte y acumular kilómetros donde «incentivamos a cualquier persona a salir de casa y activarse, con distancias accesibles para todo el mundo para dar difusión a la causa solidaria del proyecto y hacer que cualquiera se pueda sumar y ser parte del mismo».

El reto de TractorGump no hizo más que empezar pero promete no dejar indiferente a nadie. Puede seguirse la pista de su trayectoria día a día así como de próximos eventos a través de sus redes sociales Tractormman oficial en Instagram y Francisco Martín Tractormman en Facebook.

Para poder superar este reto, un total de 30.616 kilómetros, Francisco Martín ha calculado que deberá hacer una media diaria de unos 26 o 27 kilómetros durante todo este tiempo, lo que supone hacer 175 kilómetros aproximadamente a la semana y unos 700 kilómetros al mes. El proyecto comenzó el 1 de octubre (igual que cuando empezó Forrest en la ficción), pero del 2025, y está previsto que finalice el 17 de diciembre de 2028.