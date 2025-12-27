Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Roquetas

Uno de los cursos de formación en el Ayuntamiento de Vicar. IDEAL

Un total de veinte jóvenes podrán acogerse al programa Andalucía Activa para trabajar en Vícar

Los beneficiarios deberán estar inscritos como demandantes de empleo no ocupados en el SAE, y tener entre 18 y 29 años

J. C.

Vícar

Sábado, 27 de diciembre 2025, 21:56

Comenta

El Ayuntamiento de Vícar, a través del Área de Personal, Recursos Humanos y Seguridad Ciudadana, ha vuelto a adherirse al programa de empleo Andalucía Activa. ... Un programa que permitirá al consistorio promover la empleabilidad así como la adquisición de experiencia laboral en personas sin empleo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

