Un total de veinte jóvenes podrán acogerse al programa Andalucía Activa para trabajar en Vícar

El Ayuntamiento de Vícar, a través del Área de Personal, Recursos Humanos y Seguridad Ciudadana, ha vuelto a adherirse al programa de empleo Andalucía Activa. ... Un programa que permitirá al consistorio promover la empleabilidad así como la adquisición de experiencia laboral en personas sin empleo.

Concretamente, el Ayuntamiento de Vícar se acoge a la Línea 1 de esta subvención dirigida a municipios de hasta 50.00 habitantes que beneficiará a jóvenes de entre 18 y 35 años así como mayores de 45. En cuanto a la relación de puestos de trabajo, el consistorio lanza una oferta de 20 empleos compuestos por: 5 peones de horticultura y jardinería y 15 barrenderos con contrataciones subvencionadas de un máximo de 6 meses de duración por un importe total de 223.000 €.

Los candidatos a estos puestos de trabajo deberán, además de cumplir con el requisito de edad (entre 18 y 29) ser personas desempleadas y estar inscritas como demandantes de empleo no ocupadas en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y beneficiarios del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

A través del programa Andalucía Activa el Ayuntamiento de Vícar se propone mejorar la experiencia laboral de los beneficiarios así como sus posteriores posibilidades de empleabilidad. Además, las labores a desempeñar en estos puestos de trabajo tendrán a su vez una repercusión positiva para el conjunto del municipio.