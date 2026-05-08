El Teatro del Siglo de Oro regresa a Vícar con 'El Buscón' de Quevedo

Las XLII Jornadas de Teatro del Siglo de Oro de Almería han tenido este miércoles una cita en el Teatro Auditorio Ciudad de Vícar, para ... acercar al público vicario una recreación del clásico de Quevedo, 'El Buscón', con una nueva propuesta del artista local Juan Asego, el Colectivo Trance y Factoría Jarana.

La obra se ha representado este miércoles ante unos doscientos alumnos de primer curso de bachillerato de los IES Villa de Vícar y Puebla de Vícar. Se trata de, un espectáculo en el que lenguaje clásico y mirada contemporánea se cruzan en una propuesta irreverente, satírica y profundamente teatral: una tragicomedia que dialoga con Quevedo para hablar, sin disfraces, del presente.

'El Buscón' es una interesante propuesta en la que Pablos Sinsustento, el pícaro protagonista de la obra de Quevedo, es convocado junto a Belfort Primasalvaje, un tiburón empresarial sin escrúpulos, para fundar una nueva institución: el Ministerio de la Picaresca.

Un organismo destinado a profesionalizar el engaño, legalizar la trampa y convertir la miseria moral en motor económico. Aunque ocupan el centro del poder, la historia no les pertenece. El relato está en manos de las Tres Marías: narradoras esperpénticas, corrosivas y lúcidamente crueles, que observan, comentan y desnudan la acción desde fuera y desde dentro.

El alcalde de Vícar, Antonio Bonilla, que ha insistido en el esfuerzo que realiza el Ayuntamiento para fomentar la cultura en sus distintas manifestaciones «como uno de los ejes fundamentales de la participación ciudadana y la formación individual de cada persona», ha destacado la importancia que para Vícar tiene poder acoger un año más estas jornadas de teatro, «pues, suponen una oportunidad para que nuestros jóvenes se acerquen a la época dorada de la literatura española y universal».