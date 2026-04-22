Un taller de scrapbooking, propuesta de VicArte para abril

El programa de talleres VicArte regresa en este mes de abril con una propuesta novedosa, un taller de scrapbooking, una técnica creativa de manualidades muy ... extendida que se centra en personalizar álbumes de fotos, diarios o cuadernos utilizando recortes, papeles decorativos, pegatinas y otros elementos para embellecer recuerdos.

Esta modalidad manual permite además preservar memorias de manera artística, contar historias personales, crear regalos únicos y fomentar la creatividad, por lo que las personas participantes podrán disfrutar de una actividad relajante y a la vez con propiedades terapéuticas.

El taller tendrá lugar el próximo día 27 de este mes entre las 16.00 y las 20.00 horas en el Centro Social de Las Cabañuelas. Las personas interesadas en participar deben saber que para garantizar que los participantes maximicen su experiencia y dado el carácter personalizado de la actividad, las plazas son limitadas por lo que una vez se abra el periodo de inscripción, que será el martes próximo día 21 a las 10.00 horas de la mañana, solo se podrán solicitar dos plazas por persona.

La reserva de plazas podrá formalizarse en el Centro Municipal de Información a la Mujer (CMIM) Sala G situado en Plaza Cervantes número 1 de Las Cabañuelas. Para más información las personas interesadas pueden llamar al número 655593808, o bien a través de las redes sociales @vivevicar y @VicArte_club.