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Un taller en el municipio vicario. IDEAL

Un taller de scrapbooking, propuesta de VicArte para abril

Tendrá lugar el lunes 27 de abril y las inscripciones estarán disponibles desde el martes de la semana que viene

Javier Cortés

Vícar

Miércoles, 22 de abril 2026, 20:05

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El programa de talleres VicArte regresa en este mes de abril con una propuesta novedosa, un taller de scrapbooking, una técnica creativa de manualidades muy ... extendida que se centra en personalizar álbumes de fotos, diarios o cuadernos utilizando recortes, papeles decorativos, pegatinas y otros elementos para embellecer recuerdos.

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