Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Roquetas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen del sorteo en el Ayuntamiento de Vícar. IDEAL

Sorteados los miembros de las 28 mesas electorales de Vícar para las elecciones autonómicas

La elección se ha llevado a cabo a través de la Plataforma Idacelec

Javier Cortés

Vícar

Miércoles, 22 de abril 2026, 20:35

Comenta

La sesión plenaria que con carácter extraordinario se ha celebrado esta mañana en el Ayuntamiento de Vícar ha tenido un solo punto en el orden ... del día, la elección de los miembros de las mesas electorales para los comicios autonómicos del próximo 17 de mayo, en el que ha sido el primer pleno de la nueva Corporación Municipal.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Las cuatro calles de Granada que tendrán nuevos radares de tráfico
  2. 2

    La UDEF detecta entre los policías locales de Granada conversaciones «típicas de organizaciones criminales»
  3. 3 A partir de este día una DANA llega a Granada con tormentas fuertes y lluvias de barro
  4. 4 El día que comienzan a avisar en Granada a los miembros de las mesas electorales y el curso a realizar
  5. 5 Alertan de un brusco cambio de tiempo en Granada con lluvias de barro, tormentas y bajón térmico
  6. 6

    La UDEF descubre a los agentes que colocaron micrófonos para espiar a Avilés y filtraron las escuchas ilegales
  7. 7 Un tiburón de tres metros, avistado a cuatro millas de la costa de Almuñécar
  8. 8 Mercadona baja el precio de estos productos básicos en sus supermercados
  9. 9

    «Iban con pasamontañas y se han llevado una caja de la empresa de Peligros»
  10. 10 El bar de un pueblo de Granada que mantiene su esencia desde hace más de un siglo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Sorteados los miembros de las 28 mesas electorales de Vícar para las elecciones autonómicas

Sorteados los miembros de las 28 mesas electorales de Vícar para las elecciones autonómicas