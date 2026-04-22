Sorteados los miembros de las 28 mesas electorales de Vícar para las elecciones autonómicas

La sesión plenaria que con carácter extraordinario se ha celebrado esta mañana en el Ayuntamiento de Vícar ha tenido un solo punto en el orden ... del día, la elección de los miembros de las mesas electorales para los comicios autonómicos del próximo 17 de mayo, en el que ha sido el primer pleno de la nueva Corporación Municipal.

Una elección realizada mediante sorteo, a través de la plataforma 'Idacelec' del Instituto Nacional de Estadística (INE), un procedimiento informático que garantiza el respeto a los principios de integridad, transparencia, publicidad y completa aleatoriedad y cuyo mecanismo ha sido accionado por el propio alcalde, Antonio Bonilla.

Un total de 252 personas, entre titulares y suplentes, conforman el listado de miembros de las mesas resultantes de este proceso, en el que se ha incluido a los electores mayores de edad en la fecha de celebración de las elecciones, salvo las personas excluidas por la propia la Ley Orgánica 5/1985 de 19 de junio del Régimen Electoral General.

Han sido por tanto nueve los sorteados para cada una de las 28 mesas que distribuidas entre los catorce colegio electorales estarán operativos el tercer domingo del próximo mes de mayo para acoger a las trece secciones en que se divide el censo electoral.

Una vez sorteados los miembros de las distintas mesas, desde el Ayuntamiento se procederá a comunicar a los interesados su situación bien como presidentes de mesa o vocales, a los que se exige que sepan leer y escribir y sean menores de 70 años, si bien a partir de los 65 años podrán manifestar su renuncia en el plazo de siete días.

El presidente de mesa deberá tener el título de Bachiller o el de Formación Profesional de segundo Grado, o subsidiariamente el de Graduado Escolar o equivalente. Además, ni presidente ni vocales podrán ser candidatos en el proceso electoral que se celebra.