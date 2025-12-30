Ni un solo positivo en los más de cien controles de la Policía Local contra el consumo de drogas al volante

El alcalde de Vícar, Antonio Bonilla, ha hecho públicos los datos de la Campaña de controles de alcoholemia realizada a lo largo de toda la ... pasada semana en las principales vías de titularidad municipal, dentro de las actuaciones que la Dirección General de Tráfico lleva a cabo regularmente.

El alcalde ha valorado muy positivamente los resultados, señalando que «el hecho de que de los 109 controles realizados ninguno haya desembocado en sanción pone de manifiesto que por regla general los conductores vicarios conducen de forma responsable». En este sentido, Bonilla ha insistido en demandar la máxima prudencia por parte de los conductores, «especialmente en estas fechas tan propicias para las comidas y los encuentros festivos».

Los controles desplegados por los efectivos policiales de Vícar se realizaron de forma aleatoria, entre el pasado lunes día 15 y el domingo 21 de diciembre, sin un horario fijo ni una ubicación determinada, y estaban enfocados a concienciar a los ciudadanos sobre los efectos negativos del consumo de alcohol y drogas en la conducción y con el objetivo de reducir la accidentalidad por esta causa.

Significar también que en muchos de esos controles se detectaron otro tipo de irregularidades como conducir sin cinturón, sin la preceptiva revisión técnica de los vehículos o no disponer de la documentación necesaria.

Con ello una vez más el Ayuntamiento de Vícar, a través de su Policía Local, se ha adherido a las campañas que la DGT viene realizando en toda la geografía nacional, dentro de la especial sensibilidad que desde el consistorio se tiene hacia los asuntos relacionados con la seguridad vial.