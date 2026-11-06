Simulacro de rescate, guía de buenas prácticas y charla de autoridades: así finaliza el I Congreso sobre Siniestros Viales en Vícar

Un ejercicio práctico en el que han participado efectivos de la Policía Local de Vícar, 061, Bomberos y Protección Civil, para cuyo desarrollo se ha ... contado con la participación de alumnos del módulo de Emergencias y Movilidad Segura y Sostenible del Centro de Formación de La Gangosa, ha centrado la segunda y última jornada del Congreso sobre Siniestros Viales que ha situado estos dos días Vícar como la capital de la Seguridad Vial. El ejercicio práctico ha tenido lugar en la Plaza Anfiteatro de La Gangosa, con la presencia de cerca de medio millar de alumnos de quinto curso de primaria de todos los centros escolares de Vícar, y ha consistido en un ejercicio de rescate de varias víctimas y heridos de diversa consideración tras el choque de dos vehículos. El simulacro, que ha sido calificado por el el Fiscal Delegado de Seguridad Vial, en Andalucía, Ceuta y Melilla, Luis Carlos Rodríguez León, de un enorme éxito, tenía por objetivo testar la efectividad y el grado de coordinación y de cooperación de los diferentes cuerpos y fuerzas de seguridad y sanitarias intervinientes.

El de hoy ha sido el primer ejercicio de esta envergadura realizado tras la aprobación de la guía de buenas prácticas para la atención inmediata a víctimas de siniestros viales. Un documento consensuado por todas las entidades, fuerzas policiales, instituciones sanitarias y de protección civil, y en el que se recogen las propuestas de cada una de ellas para una mejor atención de las víctimas en caso de siniestros. El alcalde de Vícar, Antonio Bonilla, que ha valorado de una forma altamente positiva las conclusiones y los trabajos realizados durante estas dos jornadas, ha puesto énfasis en que «el hecho de que Vícar haya sido elegida para la organización de este importantísimo congreso es un reconocimiento a nuestros más de veinte años de trayectoria como municipio pionero en la promoción de la cultura de la seguridad». Hay que recordar que el programa de Educación Vial de Vícar, pionero en España, está en marcha desde el año 2006 y que el Centro de Educación Vial de Vícar obtuvo su homologación en 2011.

Durante la presentación de la guía de buenas prácticas para la atención inmediata a víctimas de siniestros viales, Luis Carlos Rodríguez, ha insistido en la necesidad de «dejar de hablar de accidentes y empezar a hablar de siniestros viales» y ha remarcado que, a diferencia de otro tipo de catástrofes, en este tipo de casos es importante establecer en los primeros momentos un puesto de mando conjunto, en el que todos aporten, y garantizar una formación multidisciplinar, siempre con la mente puesta en ayudar a los demás»

El objetivo de estas jornadas era trabajar para minimizar daños, agilizar rescates y ofrecer una atención integral tanto técnica como humana a las víctimas y a sus familias. Así lo expuso ayer en la apertura la fiscal superior, Ana María Tárrago, quien señaló que «una buena coordinación y una exquisita colaboración son de la máxima importancia, porque se proyectan al ciudadano, que es para quien trabajamos todos nosotros».

En este Congreso sobre Siniestros Viales han participado, además de la Fiscal Superior de Andalucía, Ana María Tárrago Ruiz, y el Fiscal Delegado de Seguridad Vial, en Andalucía, Ceuta y Melilla, Luis Carlos Rodríguez, los fiscales delegados de Seguridad Vial de las ocho provincias andaluzas y Ceuta y Melilla, junto a más de un centenar de mandos y jefes policiales de municipios mayores de 20.000 habitantes de las ocho provincias de Andalucía y de las dos ciudades autónomas. En las jornadas están presentes también mandos y efectivos de la Guardia Civil, Emergencias de Andalucía 112, Protección Civil y Bomberos.

Además, de la guía de buenas prácticas para la atención inmediata a víctimas de siniestros viales, la jornada ha servido para debatir sobre otros temas relacionados con la coordinación en materia de seguridad vial, como los atestados unificados digitales, las nuevas instrucciones de la Fiscalía sobre informes criminológicos y el uso de cámaras personales como medios de prueba, o la actualización de la normativa sobre vehículos de movilidad personal.

El programa de Educación Vial de Vícar ha recibido entre otros el galardón a la Gobernanza Local que la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) otorgó a Vícar en 2024, o el premio a las Buenas Prácticas en Educación Vial para municipios de 25.000 a 100.000 habitantes, con el que ATESVAN reconocía ya en 2019 su labor.