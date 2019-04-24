Siete candidaturas se presentan a las municipales en Vícar

Es el mismo número de candidaturas que se presentaron en 2007, aunque entonces solo consiguieron representación tres de ellas, mientras que en 2015 se presentaron cinco, consiguiendo concejales cuatro

J. VALDIVIA VÍCAR

Vícar contará en estas próximas elecciones municipales con siete candidaturas, la cifra más alta de los últimos años. Para repetir ese número hay que remontarse a las elecciones de 2007, cuando se presentó el mismo número de opciones.

Las elecciones de 2015 dieron al PSOE una cómoda mayoría absoluta de 13 ediles, mientras que el PP consiguió 6, Izquierda Unida 1 y Ciudadanos otro concejal. Se quedó fuera Recuperemos, la otra candidatura presentada hace cuatro años.

En esta ocasión se presentan a las elecciones, además del PSOE, PP, IU y Ciudadanos, otras tres propuestas más, las de VOX, Almería viVA y Podemos.

Estas son las listas de cada partido, ordenadas en primer lugar entre los que actualmente tienen representación según los votos obtenidos en 2015 y los que no tienen representación por orden de inscripción ante la Junta Electoral:

PSOE (en 2015 consiguió 13 ediles y 4.422 votos)

1. ANTONIO BONILLA RODRIGUEZ

2. LUZ MARÍA FERNÁNDEZ MANZANO

3. MARCELINO LÓPEZ VALVERDE

4. VANESA LIDUEÑA MONTOYA

5. MANUEL ESTEBAN LINARES CASTILLO

6. ALMUDENA JIMENEZ JIMENEZ

7. SERGIO MARTÍN VALVERDE

8. CLEMENTINA ORTIZ PUGA

9. JOSÉ LUIS LESEDUARTE CARRETERO

10. MARIA DEL CARMEN GARCIA RUEDA

11. ROSENDO MARTÍNEZ NAVARRO

12. FRANCISCA HERNÁNDEZ HIDALGO

13. FRANCISCO RODRÍGUEZ VARGAS

14. MARÍA DOLORES FERNÁNDEZ VARGAS

15. FRANCISCO JAVIER DOMÍNGUEZ VEGA

16. MIRIAM AMAT RUBIA

17. FRANCISCO JESÚS LIDUEÑA MAÑAS

18. ENCARNACIÓN ENRIQUEZ ARCOS

19. EDUARDO LUIS RUIZ ZAPATA

20. MARÍA CRISTINA PRALEA

21. EVARISTO LOPEZ ROMERA

Suplentes

1. ÁNGELES CORTÉS SANTIAGO

2. CRISTIAN RAMOS MARTÍNEZ

3. NURIA DEL MAR MORALES SANTIAGO

4. CRISTIAN DÍAZ CÁRDENAS

5. SANDRA GONZÁLEZ PÉREZ

6. ALEJANDRO LÓPEZ CABEO

7. MARÍA DOLORES LÓPEZ SÁNCHEZ-FORTÚN

8. ANTONIO LOPEZ PAREDES

9. ALICIA UROZ VARGAS

10. JOSÉ ROMERA PÉREZ

Partido Popular (en 2015 consiguió 6 ediles y 2.264 votos)

1. ADORACIÓN BLANQUE PÉREZ

2. ÓSCAR RODRÍGUEZ SÁNCHEZ

3. GÁDOR VIÑOLO FERNÁNDEZ

4. LUIS GONZÁLEZ MARTÍNEZ

5. MARÍA INMACULADA RUIZ GARCÍA

6. JOSÉ MIGUEL VARGAS CÉSPEDES

7. MARÍA VANESA PÉREZ ALCALÁ

8. RODRIGO RODRÍGUEZ BONILLA

9. MIGUEL ÁNGEL LEÓN GUERRERO

10. ANTONIA REAL GALDEANO

11. JUAN JOSÉ MORENO RODRÍGUEZ

12. SERGIO RUIZ MARTÍN

13. NOELIA MONTES MARTÍNEZ

14. GABRIEL LIDUEÑA MONTES

15. MARÍA TERESA ALONSO PLAZA

16. ÁNGEL LÓPEZ TARIFA

17. GYONGYVER CIMPEAN

18. JOSÉ MANUEL MANZANO RODRÍGUEZ

19. MARÍA DOLORES PÉREZ MARTÍNEZ

20. NURIA ALMANSA GARCÍA

21. PEDRO JESÚS MARTÍNEZ MARTÍNEZ

Suplentes

1. ALICIA GABRIELA MORENO FERNÁNDEZ

2. FRANCISCO JOSÉ PADILLA HERNÁNDEZ

3. YOLANDA ALMANSA GARCÍA

4. LUBOS SEDLAK

Izquierda Unida-Equo-Para la Gente (en 2015 sacaron 1 concejal y 614 votos)

1. JOSÉ DAVID CABRERA RODRÍGUEZ

2. ANA MARÍA CÁRDENAS PORTELLANO

3. JOSÉ ANTONIO GARCÍA URRUTIA

4. MARÍA ÁNGELES MIÑARRO PONS

5. ÁNGEL DAVID TOLEDO ZARZA

6. ARIADNA ISABEL LÓPEZ FERNÁNDEZ

7. MIGUEL ÁNGEL REINOSO HIDALGO (Independiente)

8. ADELA PÉREZ BLANQUE

9. LUIS CABRERIZO RUBIO

10. CAROLINA MONTAÑO SÁNCHEZ

11. CARLOS LÓPEZ VARGAS

12. MARÍA DEL CARMEN GUTIÉRREZ GARCÍA

13. JOSÉ MIGUEL FERNÁNDEZ GALDEANO

14. LETICIA LÓPEZ MANZANO

15. ANTON BANU

16. ALBA ALCÁNTARA QUEVEDO

17. SERGIO MANZANO ALCALDE

18. ROSARIO MARTÍNEZ RUBIO

19. EUGENIO FRANCISCO SÁNCHEZ RUEDA

20. MARÍA DEL CONSUELO HERNÁNDEZ AGUILAR

21. JOSÉ ANTONIO BARRERA ESPÍN

Suplentes

1. SONIA VILLEGAS RODRÍGUEZ

2. JUAN ADOLFO LÓPEZ MONTES

3. EVA MARÍA CARRASCO IBORRA

4. NICOLÁS LUQUE VILLEGAS

5. CRISTINA CARRERA VALVERDE

6. ENRIQUE PEÑA ROMERA

7. ISABEL FERNÁNDEZ ILLACER

8. JESÚS SALVADOR MANZANO HINOJO

9. ISABEL CABRERIZO GÓMEZ

10. JUAN FRANCISCO FERNÁNDEZ MARTÍNEZ

Ciudadanos (en 2015 consiguieron un edil y 449 votos)

1. CONSUELO ORTEGA ROMERA

2. SAMUEL HUGO SÁNCHEZ CAMACHO

3. MANUEL JESÚS RODRÍGUEZ GONZÁLEZ

4. RAFAEL ALBACETE CALDERÓN

5. OTILIA EUGENIA FERNÁNDEZ LÓPEZ

6. MARIA CONSOLACIÓN QUIRANTES LORENZO

7. SERGIO GÓMEZ QUIRANTES

8. CRISTINA RIVAS LÓPEZ

9. JOSÉ SÁNCHEZ GONZÁLEZ

10. MARIA LAURA ESCUDERO CARRO

11. JOSE BONILLO FERNÁNDEZ

12. RAQUEL CÓRDOBA EXPÓSITO

13. JUAN DAVID MORÓN ORTEGA

14. SUSANA MORENO MARTÍNEZ

15. JOAQUÍN JESÚS PÉREZ GALDEANO

16. FRANCISCA VICIANA VENTURA

17. ANTONIO MIGUEL TUDELA MIRAS

18. BEGOÑA RODRÍGUEZ LOZANO

19. ANTONIO CUTILLAS HURTADO

20. GERÓNIMA CANO BARRERA

21. MANUEL CASTILLO HERRERA

Suplentes

1. BÁRBARA RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ

VOX (sin representación actualmente)

1. ALFONSO SANTIAGO VICENTE

2. ISABEL ALEJANDRA CEBALLOS MARTÍNEZ

3. RAFAEL JESUS RUDA GARCÍA

4. EMMA BARRANCO MOLERO

5. PEDRO ALFONSO LÓPEZ SÁNCHEZ

6. MARÍA DE LOS ÁNGELES ESTEBAN ORTEGA

7. MIGUEL ÁNGEL ALCALÁ LÓPEZ

8. MARÍA DE LOS ÁNGELES RIVAS LUQUE

9. NICOLAS ARTESERO JIMENEZ

10. ANA MARÍA CANILLAS CORRAL

11. VICENTE CARMONA GIMENEZ

12. MARÍA ENCARNACIÓN CASTILLA MALDONADO

13. JOSÉ FRANCISCO MOÑINO CANO

14. MAGDALENA SÁNCHEZ PARRA

15. JUAN JOSÉ REINOSO LUQUE

16. CARMEN SUYAPA ALEMÁN ZELAYA

17. SAMUEL BARRIONUEVO MONTOYA

18. MARÍA DE LOS ÁNGELES REY TOYOS

19. JOSÉ MIGUEL RODRÍGUEZ LÓPEZ

20. GIOVANNA ROMANO

21. VÍCTOR GUTIERREZ PÉREZ

Suplentes

1. IONA ANDREEA ALB

2. RAFAEL OGALLA GARCÍA

3. CARMEN FERNÁNDEZ LOZANO

Almería viVA (sin representación actualmente)

1. ANTONIO JESÚS RODRÍGUEZ RUIZ

2. MERYEM PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

3. JOAQUÍN PERALES PÉREZ

4. JUAN JOSÉ MORÓN OGALLA

5. MARÍA DEL CARMEN GONZÁLEZ MARTÍNEZ

6. MINERVA MONTES GUTIÉRREZ

7. JOSÉ JAVIER MARTÍNEZ MANZANO

8. ROSA MARÍA GARCÍA SÁNCHEZ

9. JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ RAMOS

10. DOMITILA TORRECILLAS CÁNOVAS

11. HÉCTOR LUIS DÍAZ FIGULS

12. ANTONIO VIDAL FERNÁNDEZ MONTES

13. FERMÍN GONZÁLEZ FERNÁNDEZ

14. GUADALUOE LUCIA RODRÍGUEZ VARGAS

15. JOSEFA MARQUEZ RUIZ

16. MARÍA LARISA SIMA

17. ISABEL SALAZAR DOMÍNGUEZ

18. SERGIO ROMERO PÉREZ

19. VALENTINA COSTACHE

20. GERMÁN GRANADOS PUGA

21. EVA MARÍA BUENO RUEDA

Suplentes

1. ANTONIO ROMERA MANZANO

2. JOSÉ FCO SERAFIN CERVILLA GALDEANO

3. MARÍA GOMES DA COSTA

Podemos (sin representación actualmente)

1. MARÍA CARMEN MARTÍNEZ GARCÍA

2. SUSANA HERRAN APARICIO

3. EDUARDO VALDERRAMA CEREZO

4. LUZ ADRIANA PÉREZ VALENCIA

5. MANUEL AGUILERA MURIEL

6. ELIEZER PALAZUELO HERRAN

7. SHAKTI BAYNES GARCÍA

8. MANUELA CERDÁN GARCÍA

9. MOHAMED KACHKACH EL GHAZI

10. VIRTUDES BENAVIDES GARCÍA

11. ANA BELÉN GONZÁLEZ PERALES

12. FRANCISCO MUÑOZ LÓPEZ

13. MARÍA DEL MAR JIMÉNEZ RAMÍREZ

14. JESÚS GALERA GONZÁLEZ

15. YASMINA FORTE HERNÁNDEZ

16. DIEGO MONTÁVEZ MORAL

17. MARÍA DOLORES LÓPEZ JUÁREZ

18. JOSE MANUEL MACÍAS MORALES

19. JUANA MARÍA MARTÍNEZ GARCÍA

20. ANA PILAR JUÁREZ JIMÉNEZ

21. DIEGO CRESPO GARCÍA

Suplentes

1. JACINTO ANGELES GARCÍA

2. MARIA DOLORES MARTÍNEZ GARCÍA

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Iu Izquierda Unida, Pp Partido Popular, Psoe Partido Socialista Obrero Español, Vox, Podemos, Equo, Ciudadanos Almería, Vícar

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