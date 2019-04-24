Siete candidaturas se presentan a las municipales en Vícar

Vícar contará en estas próximas elecciones municipales con siete candidaturas, la cifra más alta de los últimos años. Para repetir ese número hay que remontarse a las elecciones de 2007, cuando se presentó el mismo número de opciones.
Las elecciones de 2015 dieron al PSOE una cómoda mayoría absoluta de 13 ediles, mientras que el PP consiguió 6, Izquierda Unida 1 y Ciudadanos otro concejal. Se quedó fuera Recuperemos, la otra candidatura presentada hace cuatro años.
En esta ocasión se presentan a las elecciones, además del PSOE, PP, IU y Ciudadanos, otras tres propuestas más, las de VOX, Almería viVA y Podemos.
Estas son las listas de cada partido, ordenadas en primer lugar entre los que actualmente tienen representación según los votos obtenidos en 2015 y los que no tienen representación por orden de inscripción ante la Junta Electoral:
1. ANTONIO BONILLA RODRIGUEZ
2. LUZ MARÍA FERNÁNDEZ MANZANO
3. MARCELINO LÓPEZ VALVERDE
4. VANESA LIDUEÑA MONTOYA
5. MANUEL ESTEBAN LINARES CASTILLO
6. ALMUDENA JIMENEZ JIMENEZ
7. SERGIO MARTÍN VALVERDE
8. CLEMENTINA ORTIZ PUGA
9. JOSÉ LUIS LESEDUARTE CARRETERO
10. MARIA DEL CARMEN GARCIA RUEDA
11. ROSENDO MARTÍNEZ NAVARRO
12. FRANCISCA HERNÁNDEZ HIDALGO
13. FRANCISCO RODRÍGUEZ VARGAS
14. MARÍA DOLORES FERNÁNDEZ VARGAS
15. FRANCISCO JAVIER DOMÍNGUEZ VEGA
16. MIRIAM AMAT RUBIA
17. FRANCISCO JESÚS LIDUEÑA MAÑAS
18. ENCARNACIÓN ENRIQUEZ ARCOS
19. EDUARDO LUIS RUIZ ZAPATA
20. MARÍA CRISTINA PRALEA
21. EVARISTO LOPEZ ROMERA
Suplentes
1. ÁNGELES CORTÉS SANTIAGO
2. CRISTIAN RAMOS MARTÍNEZ
3. NURIA DEL MAR MORALES SANTIAGO
4. CRISTIAN DÍAZ CÁRDENAS
5. SANDRA GONZÁLEZ PÉREZ
6. ALEJANDRO LÓPEZ CABEO
7. MARÍA DOLORES LÓPEZ SÁNCHEZ-FORTÚN
8. ANTONIO LOPEZ PAREDES
9. ALICIA UROZ VARGAS
10. JOSÉ ROMERA PÉREZ
1. ADORACIÓN BLANQUE PÉREZ
2. ÓSCAR RODRÍGUEZ SÁNCHEZ
3. GÁDOR VIÑOLO FERNÁNDEZ
4. LUIS GONZÁLEZ MARTÍNEZ
5. MARÍA INMACULADA RUIZ GARCÍA
6. JOSÉ MIGUEL VARGAS CÉSPEDES
7. MARÍA VANESA PÉREZ ALCALÁ
8. RODRIGO RODRÍGUEZ BONILLA
9. MIGUEL ÁNGEL LEÓN GUERRERO
10. ANTONIA REAL GALDEANO
11. JUAN JOSÉ MORENO RODRÍGUEZ
12. SERGIO RUIZ MARTÍN
13. NOELIA MONTES MARTÍNEZ
14. GABRIEL LIDUEÑA MONTES
15. MARÍA TERESA ALONSO PLAZA
16. ÁNGEL LÓPEZ TARIFA
17. GYONGYVER CIMPEAN
18. JOSÉ MANUEL MANZANO RODRÍGUEZ
19. MARÍA DOLORES PÉREZ MARTÍNEZ
20. NURIA ALMANSA GARCÍA
21. PEDRO JESÚS MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Suplentes
1. ALICIA GABRIELA MORENO FERNÁNDEZ
2. FRANCISCO JOSÉ PADILLA HERNÁNDEZ
3. YOLANDA ALMANSA GARCÍA
4. LUBOS SEDLAK
1. JOSÉ DAVID CABRERA RODRÍGUEZ
2. ANA MARÍA CÁRDENAS PORTELLANO
3. JOSÉ ANTONIO GARCÍA URRUTIA
4. MARÍA ÁNGELES MIÑARRO PONS
5. ÁNGEL DAVID TOLEDO ZARZA
6. ARIADNA ISABEL LÓPEZ FERNÁNDEZ
7. MIGUEL ÁNGEL REINOSO HIDALGO (Independiente)
8. ADELA PÉREZ BLANQUE
9. LUIS CABRERIZO RUBIO
10. CAROLINA MONTAÑO SÁNCHEZ
11. CARLOS LÓPEZ VARGAS
12. MARÍA DEL CARMEN GUTIÉRREZ GARCÍA
13. JOSÉ MIGUEL FERNÁNDEZ GALDEANO
14. LETICIA LÓPEZ MANZANO
15. ANTON BANU
16. ALBA ALCÁNTARA QUEVEDO
17. SERGIO MANZANO ALCALDE
18. ROSARIO MARTÍNEZ RUBIO
19. EUGENIO FRANCISCO SÁNCHEZ RUEDA
20. MARÍA DEL CONSUELO HERNÁNDEZ AGUILAR
21. JOSÉ ANTONIO BARRERA ESPÍN
Suplentes
1. SONIA VILLEGAS RODRÍGUEZ
2. JUAN ADOLFO LÓPEZ MONTES
3. EVA MARÍA CARRASCO IBORRA
4. NICOLÁS LUQUE VILLEGAS
5. CRISTINA CARRERA VALVERDE
6. ENRIQUE PEÑA ROMERA
7. ISABEL FERNÁNDEZ ILLACER
8. JESÚS SALVADOR MANZANO HINOJO
9. ISABEL CABRERIZO GÓMEZ
10. JUAN FRANCISCO FERNÁNDEZ MARTÍNEZ
1. CONSUELO ORTEGA ROMERA
2. SAMUEL HUGO SÁNCHEZ CAMACHO
3. MANUEL JESÚS RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
4. RAFAEL ALBACETE CALDERÓN
5. OTILIA EUGENIA FERNÁNDEZ LÓPEZ
6. MARIA CONSOLACIÓN QUIRANTES LORENZO
7. SERGIO GÓMEZ QUIRANTES
8. CRISTINA RIVAS LÓPEZ
9. JOSÉ SÁNCHEZ GONZÁLEZ
10. MARIA LAURA ESCUDERO CARRO
11. JOSE BONILLO FERNÁNDEZ
12. RAQUEL CÓRDOBA EXPÓSITO
13. JUAN DAVID MORÓN ORTEGA
14. SUSANA MORENO MARTÍNEZ
15. JOAQUÍN JESÚS PÉREZ GALDEANO
16. FRANCISCA VICIANA VENTURA
17. ANTONIO MIGUEL TUDELA MIRAS
18. BEGOÑA RODRÍGUEZ LOZANO
19. ANTONIO CUTILLAS HURTADO
20. GERÓNIMA CANO BARRERA
21. MANUEL CASTILLO HERRERA
Suplentes
1. BÁRBARA RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ
1. ALFONSO SANTIAGO VICENTE
2. ISABEL ALEJANDRA CEBALLOS MARTÍNEZ
3. RAFAEL JESUS RUDA GARCÍA
4. EMMA BARRANCO MOLERO
5. PEDRO ALFONSO LÓPEZ SÁNCHEZ
6. MARÍA DE LOS ÁNGELES ESTEBAN ORTEGA
7. MIGUEL ÁNGEL ALCALÁ LÓPEZ
8. MARÍA DE LOS ÁNGELES RIVAS LUQUE
9. NICOLAS ARTESERO JIMENEZ
10. ANA MARÍA CANILLAS CORRAL
11. VICENTE CARMONA GIMENEZ
12. MARÍA ENCARNACIÓN CASTILLA MALDONADO
13. JOSÉ FRANCISCO MOÑINO CANO
14. MAGDALENA SÁNCHEZ PARRA
15. JUAN JOSÉ REINOSO LUQUE
16. CARMEN SUYAPA ALEMÁN ZELAYA
17. SAMUEL BARRIONUEVO MONTOYA
18. MARÍA DE LOS ÁNGELES REY TOYOS
19. JOSÉ MIGUEL RODRÍGUEZ LÓPEZ
20. GIOVANNA ROMANO
21. VÍCTOR GUTIERREZ PÉREZ
Suplentes
1. IONA ANDREEA ALB
2. RAFAEL OGALLA GARCÍA
3. CARMEN FERNÁNDEZ LOZANO
1. ANTONIO JESÚS RODRÍGUEZ RUIZ
2. MERYEM PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO
3. JOAQUÍN PERALES PÉREZ
4. JUAN JOSÉ MORÓN OGALLA
5. MARÍA DEL CARMEN GONZÁLEZ MARTÍNEZ
6. MINERVA MONTES GUTIÉRREZ
7. JOSÉ JAVIER MARTÍNEZ MANZANO
8. ROSA MARÍA GARCÍA SÁNCHEZ
9. JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ RAMOS
10. DOMITILA TORRECILLAS CÁNOVAS
11. HÉCTOR LUIS DÍAZ FIGULS
12. ANTONIO VIDAL FERNÁNDEZ MONTES
13. FERMÍN GONZÁLEZ FERNÁNDEZ
14. GUADALUOE LUCIA RODRÍGUEZ VARGAS
15. JOSEFA MARQUEZ RUIZ
16. MARÍA LARISA SIMA
17. ISABEL SALAZAR DOMÍNGUEZ
18. SERGIO ROMERO PÉREZ
19. VALENTINA COSTACHE
20. GERMÁN GRANADOS PUGA
21. EVA MARÍA BUENO RUEDA
Suplentes
1. ANTONIO ROMERA MANZANO
2. JOSÉ FCO SERAFIN CERVILLA GALDEANO
3. MARÍA GOMES DA COSTA
1. MARÍA CARMEN MARTÍNEZ GARCÍA
2. SUSANA HERRAN APARICIO
3. EDUARDO VALDERRAMA CEREZO
4. LUZ ADRIANA PÉREZ VALENCIA
5. MANUEL AGUILERA MURIEL
6. ELIEZER PALAZUELO HERRAN
7. SHAKTI BAYNES GARCÍA
8. MANUELA CERDÁN GARCÍA
9. MOHAMED KACHKACH EL GHAZI
10. VIRTUDES BENAVIDES GARCÍA
11. ANA BELÉN GONZÁLEZ PERALES
12. FRANCISCO MUÑOZ LÓPEZ
13. MARÍA DEL MAR JIMÉNEZ RAMÍREZ
14. JESÚS GALERA GONZÁLEZ
15. YASMINA FORTE HERNÁNDEZ
16. DIEGO MONTÁVEZ MORAL
17. MARÍA DOLORES LÓPEZ JUÁREZ
18. JOSE MANUEL MACÍAS MORALES
19. JUANA MARÍA MARTÍNEZ GARCÍA
20. ANA PILAR JUÁREZ JIMÉNEZ
21. DIEGO CRESPO GARCÍA
Suplentes
1. JACINTO ANGELES GARCÍA
2. MARIA DOLORES MARTÍNEZ GARCÍA