Servicios Sociales de Vícar intensifica el control sobre el absentismo escolar en La Cimilla

El área de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Vícar ha puesto en marcha una iniciativa para garantizar y fomentar el derecho a la educación y ... la permanencia activa del alumnado en el sistema educativo. A través del programa municipal contra el absentismo se ha dispuesto un servicio complementario dirigido a los alumnos usuarios del transporte escolar hacia los centros docentes sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

A la prestación del servicio de transporte escolar propiamente dicho, el programa de absentismo escolar ha incorporado ahora el apoyo de un monitor encargado de llevar a cabo un acompañamiento supervisado de los menores que sube al autobús que los lleva al centro escolar desde la barriada de La Cimilla.

Este acompañamiento se produce tres días a la semana, y con él se pretende paliar el absentismo escolar de los menores de este núcleo, motivar hacia una rutina de horarios que permitan la puntualidad de estos menores en la hora establecida para subir en el transporte escolar y llevar un seguimiento y un control de los menores con protocolo abierto por absentismo escolar.

Esta iniciativa está destinada a garantizar el derecho a la educación y fomentar la permanencia activa de los menores en edad escolar en el sistema educativo, como reconocimiento al derecho a la Educación que les asiste al alumnado de segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Especial, Educación Secundaría Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional inicial.

La actuación se ve complementada y reforzada además con una visita por el barrio para comprobar si hay o no menores en la calle con la finalidad de hacerle ver también a sus familias la importancia de que cumplan en sus centros educativos con el horario escolar.

El objetivo principal del programa municipal sobre absentismo es reducir los niveles de faltas escolares en todo el municipio de Vícar mediante un seguimiento personalizado de cada uno de los casos que llegan a Servicios Sociales. Para lograr este objetivo es fundamental el trabajo coordinado con los centros educativos, quienes desde el principio prestan su apoyo a todas estas intervenciones.

Durante todo el curso pasado el balance fue muy positivo, lográndose reducir significativamente las faltas de asistencia a clase de los menores participantes en el Programa y logrando que sus familias presentaran de forma correcta los justificantes de sus ausencias en sus centros educativos.

Estas actividades se realizarán siguiendo los objetivos generales del Programa de Prevención, Seguimiento y Control del Absentismo Escolar, así como para la Atención del Alumnado Inmigrante para el curso 2025/2026 en el ámbito de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional.