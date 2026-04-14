Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Roquetas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Escolares esperan un autobús. IDEAL

Servicios Sociales de Vícar intensifica el control sobre el absentismo escolar en La Cimilla

Un acompañamiento supervisado de los menores en el transporte escolar refuerza las tareas de apoyo y seguimiento

Javier Cortés

Vícar

Martes, 14 de abril 2026, 20:12

Comenta

El área de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Vícar ha puesto en marcha una iniciativa para garantizar y fomentar el derecho a la educación y ... la permanencia activa del alumnado en el sistema educativo. A través del programa municipal contra el absentismo se ha dispuesto un servicio complementario dirigido a los alumnos usuarios del transporte escolar hacia los centros docentes sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una pelea «de película» en una cafetería de la Chana acaba con un detenido y tres heridos
  2. 2 La fabada de Granada que ya es la mejor de Andalucía y compite por ser «la mejor del mundo»
  3. 3 Todas las actividades de la Noche en Blanco en Granada: degustación por los miradores, conciertos y visitas gratis a monumentos
  4. 4 «Se oyó un estruendo y las criaturas salieron a la calle a pedir auxilio»
  5. 5 La gran familia de Bodegas Calvente celebra el treinta aniversario de su apuesta por el vino de Granada
  6. 6 Cae una red que usó el DNI de más de 300 granadinos para pedir préstamos y comprar desde iPhone a colchones
  7. 7 El último barómetro del Centra sitúa al PP al borde de la mayoría absoluta
  8. 8 Patricia Montero sorprende a los dueños de un restaurante de un pequeño pueblo de Granada
  9. 9 El pionero médico granadino que acercó la Atención Primaria a los más necesitados
  10. 10

    Proponen sancionar a un policía por haber filtrado presuntamente el expediente de Avilés

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Servicios Sociales de Vícar intensifica el control sobre el absentismo escolar en La Cimilla

Servicios Sociales de Vícar intensifica el control sobre el absentismo escolar en La Cimilla