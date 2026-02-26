Servicios Sociales, ERACIS+ y la comunidad educativa apuestan por el trabajo conjunto para atender a los colectivos vulnerables

El municipio de Vícar ha celebrado la I Mesa de Educación, enmarcada dentro del Programa ERACIS+, una iniciativa orientada a mejorar la coordinación entre los ... distintos agentes educativos y sociales del territorio, optimizar los recursos existentes y dar respuesta a las necesidades socioeducativas de los centros de enseñanza, especialmente de los colectivos más vulnerables, con el objetivo de favorecer una inclusión social efectiva en el municipio.

Este primer encuentro contó con la participación de las seis entidades ERACIS+ presentes en el municipio: Innova Almería, Engloba, Inserta Andalucía, Humanitarios Sin Fronteras, Codenaf y Protegidas. Asimismo, han participado representantes de los centros educativos IES Puebla de Vícar, IES Villa de Vícar y Escuela Agraria de Vícar.

La mesa ha contado también con la presencia institucional de la concejala del Área de Servicios Sociales, Almudena Jiménez, y la concejala de Educación, Gracia Montoro, reforzando el carácter estratégico de este espacio de trabajo conjunto.

Durante la sesión, se pusieron en común las principales necesidades socioformativas detectadas en los centros educativos, así como los recursos, programas y líneas de actuación disponibles en las entidades del tercer sector del municipio, con el objetivo de avanzar hacia una mejor articulación y aprovechamiento de los recursos existentes.

En este marco, se identificaron como ámbitos prioritarios de intervención el desarrollo de formaciones y talleres dirigidos tanto al alumnado como al profesorado, la puesta en marcha de acciones preventivas en diferentes áreas, la creación de espacios de acompañamiento educativo y social, el impulso de la mediación intercultural, así como la promoción de espacios de participación y apoyo dirigidos a las familias, favoreciendo una intervención coordinada entre los distintos agentes implicados.

En este contexto, se destacó que la población de Vícar supera ya los 30.000 habitantes, con una presencia significativa de población joven, lo que refuerza la necesidad de continuar impulsando estrategias conjuntas que den respuesta a las nuevas realidades sociales y educativas del municipio.

Por último, desde la entidad local se ha agradecido la participación y colaboración de todas las entidades y centros asistentes, así como la disposición mostrada tras el cambio de fecha de celebración de la mesa debido a las condiciones climatológicas adversas de los días pasados.

Este espacio de encuentro se consolida así como un foro estable de cooperación entre los diferentes agentes educativos y sociales del municipio. La I Mesa de Educación supone un avance significativo en la implementación del Programa ERACIS+ en Vícar y reafirma el compromiso conjunto por una sociedad más inclusiva, equitativa y cohesionada.

Esta acción promovida por el equipo ERACIS+ Vícar se enmarca dentro del Plan Local de Inclusión Social creado por el Ayuntamiento de Vícar para su participación en la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social, ERACIS+, que está cofinanciada por la Unión Europea y la Junta de Andalucía. Para contactar y formar parte de la red de entidades y agentes que trabajan por la inclusión social en Vícar lo podrán hacer a través del correo electrónico daflores@vicar.es